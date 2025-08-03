Kansere 5 saniyede teşhis artık mümkün! Yapay zeka işbaşında

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Göğüs kanserinin erken teşhisi, tedavi başarısını doğrudan etkileyen kritik bir süreç. Türkiye merkezli bir sağlık teknolojisi girişimi olan Mamosis, bu süreci hızlandırmak ve güçlendirmek maksadıyla geliştirdiği yapay zekâ destekli karar destek sistemiyle dikkat çekiyor.

Sistem, mamografi görüntülerini sadece 5 saniyede analiz edebiliyor ve yüzde 90’ın üzerinde doğruluk oranıyla hekimlere hızlı, güvenilir teşhis desteği sağlıyor.

ÖZEL HASTANELERDE TEST EDİLİYOR

Pera Soft tarafından ticari bir ürüne dönüştürülen Mamosis, şu an özel hastanelerde test ediliyor. Sistem, PACS (Picture Archiving and Communication System) altyapılarıyla problemsiz bir şekilde entegre olabiliyor. Web ve mobil erişim imkânı sayesinde hekimler, hastane dışında da hastalara ait görüntüler üzerinde çalışabiliyor.

Sağlık sektöründe yapay zekânın sadece teknoloji değil aynı zamanda etik, güvenlik ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirten Pera Soft Kurucu Ortağı Oğuzhan Çevik, “Mamosis, hekimlerin teşhis sürecine eşlik eden güvenilir bir yapay zekâ ortağı. Yüksek doğruluk, hızlı analiz ve kolay entegrasyonun yanı sıra; klinik karar süreçlerine anlamlı katkı sunacak bir sistem kurguladık. Sağlıkta hata payının çok düşük olması gerektiğini biliyoruz; bu yüzden teknoloji kadar veri güvenliği ve etik sorumluluk da önceliğimiz” dedi.

YURT DIŞINDA DA FAALİYET GÖSTERİYOR

Pera Soft’un AR-GE faaliyetlerini tamamen Türkiye’de sürdürürken, yurt dışında İngiltere ve Dubai’de ofisleri bulunuyor.