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Kısırlığa neden oluyor! Bakanlık satışını yasakladı, sakın evinize sokmayın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kısırlığa neden oluyor! Bakanlık satışını yasakladı, sakın evinize sokmayın
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği bir çocuk ürününü daha ifşa etti. Bir markaya ait zıp zıp topların satışı yasaklandı. Büyük risk oluşturan üründe tespit edilen maddenin kanserojen olduğu ve kısırlığa yol açtığı öğrenildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açmış durumda. Denetimlerini sıklaştıran bakanlık, "güvensiz" olarak nitelediği ürünlerin satışını yasaklarken, söz konusu ürünleri de markalarına kadar kamuoyu ile paylaşıyor. 

SATIŞI YASAKLANDI 

Bakanlığın son duyurusu 29 Temmuz tarihinde geldi. Çocuklara yönelik bir ürünün yer aldığı listede "zıp zıp top" olarak satılan bir ürün yasaklandı.

Kısırlığa neden oluyor! Bakanlık satışını yasakladı, sakın evinize sokmayın - 1. Resim

MARKASINA KADAR İFŞA EDİLDİ 

"Can Top (Buraksport)" markasına ait "Bsz-100" seri numaralı kırmızı renk zıp zıp topun piyasaya arzı yasaklandı ve ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. 

Kısırlığa neden oluyor! Bakanlık satışını yasakladı, sakın evinize sokmayın - 2. Resim

KISIRLIK RİSKİ VAR 

Söz konusu üründe yasal sınırın dışında "fitalat" bulunduğu belirtildi. Kanserojen bir madde olan fitalatlar, kısırlığa neden oluyor. 

FİTALAT NEDİR? FİTALAT'IN ZARARLARI NELERDİR? 

Fitalatlar, tüketiciden endüstriyel ürünlere kadar çok çeşitli kullanımlara sahip bir sentetik kimyasallar ailesini oluşturur. Farklı fitalat türleri vardır ve bunlar genellikle PVC gibi plastikleri daha esnek ve dayanıklı hale getirmek için yumuşatıcı olarak kullanılır.

Geniş kullanımları nedeniyle, fitalatlar çevremizde hemen hemen her yerde bulunabilir. Fitalatlar kanserojen maddelerdir. Doğurganlığı azalttığı belirtilen fitalatlar, erkeklerde kısırlığa neden olmaktadır. Fitalatların bebek oyuncaklarında kullanılması 1999 yılından itibaren yasaklanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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