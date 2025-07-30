Zam pazarlığında kriz! 500 kamu kurumunda grev başlıyor, TÜRK-İŞ'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Temmuz 2025 11:59 - Güncelleme: 30 Temmuz 2025 12:33 - Güncelleme:

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600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlanamadı. Hükümetin son teklifini de reddeden TÜRK-İŞ, yaklaşık 500 kamu kurumunda 1 Ağustos'tan itibaren grev kararı aldı. Süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu çocuk oyuncağı değil. Devlet verdiği sözü yerine getirmek zorunda. Biz bu ülkenin emekçileriyiz. Cumhurbaşkanım, bakanın açıklamalarını yerine getirmesi talimatı verin" dedi.

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında kriz çıktı. Hükümet son teklifini son açıklarken, verilen teklif yine TÜRK-İŞ'i memnun etmedi. İlgili Haber ÖTV'siz sıfır araç fırsatı! Teklif Meclis'e sunuldu, işte detaylar HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ Pazarlık masasında hükümeti temsil eden TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etti. 500 KAMU KURUMUNDA GREV KARARI Tekliften memnun olmayan işçi temsilcisi TÜRK-İŞ, kamuya ait yaklaşık 500 iş yerinde grev kararı aldı. Grevler Eti Maden’de 1 Ağustos Cuma, Zonguldak madenlerinde 2 Ağustos Cumartesi başlayacak. TÜRK-İŞ'TEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MESAJ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu çocuk oyuncağı değil. Devlet verdiği sözü yerine getirmek zorunda. Kamuoyuna çıkıp 50 bin, 60 bin lira alıyor diyor. Yerin altında ölüyoruz, denizin ortasında kaynak yapıyoruz, çoluk çocuğunuza hizmet ediyoruz. Bizi niye başkalarıyla mukayese ediyorsunuz. Biz bu ülkenin emekçileriyiz. Cumhurbaşkanım, bakanın açıklamalarını yerine getirmesi talimatı verin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin