ÖTV'siz sıfır araç fırsatı! Teklif Meclis'e sunuldu, işte detaylar 

20 yaşını doldurmuş aracı bulunan vatandaşlara ÖTV'siz araç alma imkanı getirecek kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Çevreye ve ekonomiye zarar veren araçların trafikten çekilmesi planlanan düzenleme ile aracını hurdaya verenlere yerli üretim araçlar ÖTV'siz satılacak. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, Meclis'e dikkat çeken bir teklif sundu. 20 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıranlara, yerli araç alımında ÖTV muafiyeti getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM’ye iletti. Teklifin TBMM komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor.

2025 SONUNA KADAR...

Teklif ile çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların trafikten çekilerek yerine çevre dostu araçların teşvik edilmesi hedefleniyor. Teklif kapsamında 20 yaşından büyük aracını 2025 sonuna kadar hurdaya veren araç sahiplerine, yerli üretim sıfır araç alırken ÖTV muafiyeti tanınacak. Muafiyet aynı türden ve 1600 cc’yi geçmeyen araçları kapsayacak.

Milletvekili Şevkin teklifle ilgili şunları söyledi:

"Hazırladığımız kanun teklifi ile çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların kullanımının önlenmesi, çevreye ve doğaya uyumlu yeni yerli araçların temini amaçlanmaktadır.

20 yaş ve üzeri araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması; eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle çevre kirliliğini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, yerli araç üretimini ve kullanımını teşvik etmek hedeflenmektedir.

Ayrıca geri dönüşüm faaliyetlerinin teşvik edilmesiyle atık malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve yeni iş alanlarının oluşturulması da sağlanabilecektir.

Sunduğumuz yasa teklifi, döngüsel ekonomi modelinin gelişmesine katkı sunmayı, atıkların yeniden değerlendirilmesini ve ekonomik döngünün sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır. Türkiye'de hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli faydalar sağlayacak bu düzenlemenin, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma hedeflerimize katkı sunacağına inanıyoruz."