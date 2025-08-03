CMF Phone 1 teknoloji tutkunlarıyla buluştu
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Nothing’in alt markası CMF’nin Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefon CMF Phone 1, 4 yıllık garanti ve 45W şarj adaptörü hediyesiyle satışa çıktı.
ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Nothing’in alt markası CMF by Nothing’in Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği ilk akıllı telefon olan CMF Phone 1, satışa sunuldu.
4 yıllık garanti desteğiyle sunulan Phone 1’in 128 GB’lık versiyonu 18.999 TL, 256 GB’lık versiyonu ise 19.999 TL fiyatla tüketiciyle buluşuyor.
Ayrıca her satın alımda 45W Nothing şarj adaptörü hediye ediliyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz