Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > CMF Phone 1 teknoloji tutkunlarıyla buluştu

CMF Phone 1 teknoloji tutkunlarıyla buluştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CMF Phone 1 teknoloji tutkunlarıyla buluştu
Teknoloji, Akıllı Telefon, Garanti, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nothing’in alt markası CMF’nin Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefon CMF Phone 1, 4 yıllık garanti ve 45W şarj adaptörü hediyesiyle satışa çıktı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Nothing’in alt markası CMF by Nothing’in Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği ilk akıllı telefon olan CMF Phone 1, satışa sunuldu.

4 yıllık garanti desteğiyle sunulan Phone 1’in 128 GB’lık versiyonu 18.999 TL, 256 GB’lık versiyonu ise 19.999 TL fiyatla tüketiciyle buluşuyor.

Ayrıca her satın alımda 45W Nothing şarj adaptörü hediye ediliyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Robotlar da artık kiralanabiliyor18 ülkede pazarı silip süpürdü, gözünü Türkiye'ye çevirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
18 ülkede pazarı silip süpürdü, gözünü Türkiye'ye çevirdi - Teknoloji18 ülkede pazarı silip süpürdü, gözünü Türkiye'ye çevirdiRobotlar da artık kiralanabiliyor - TeknolojiRobotlar da artık kiralanabiliyorApple 3 milyarıncı iPhone'u sattı - TeknolojiApple 3 milyarıncı iPhone'u sattıİnternette yaş sınırı yaygınlaşıyor! Büyük tehlikeye davetiye... - Teknolojiİnternette yaş sınırı yaygınlaşıyorKansere 5 saniyede teşhis artık mümkün! Yapay zeka işbaşında - TeknolojiKansere 5 saniyede teşhis artık mümkün10 bin parçacıklı GAZAP bombası sahnede: 1 kilometrelik alandaki her şeyi yok ediyor! - Teknoloji1 kilometrelik alandaki her şeyi yok ediyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...