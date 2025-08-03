CMF Phone 1 teknoloji tutkunlarıyla buluştu

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Nothing’in alt markası CMF by Nothing’in Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği ilk akıllı telefon olan CMF Phone 1, satışa sunuldu.

4 yıllık garanti desteğiyle sunulan Phone 1’in 128 GB’lık versiyonu 18.999 TL, 256 GB’lık versiyonu ise 19.999 TL fiyatla tüketiciyle buluşuyor.

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Ayrıca her satın alımda 45W Nothing şarj adaptörü hediye ediliyor.