Apple 3 milyarıncı iPhone'u sattı

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Apple, akıllı telefon pazarında yeni bir kilometre taşına ulaştı. Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin bugüne kadar 3 milyar iPhone sattıklarını açıkladı.

İlk iPhone’u 2007’de piyasaya süren Apple, ilk 1 milyar iPhone satışına 2016 yılında ulaşmıştı. Ardından gelen 1 milyar satış için beş yıl daha gerekti. Ancak son 1 milyar cihazın satışı sadece dört yıl içinde gerçekleşti.

Özellikle genç kullanıcılar arasında iPhone’un hâlâ açık ara tercih edilen cihaz olması, bu ivmenin en azından yakın vadede de süreceğini gösteriyor.