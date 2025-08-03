Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple 3 milyarıncı iPhone'u sattı

Apple 3 milyarıncı iPhone'u sattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple 3 milyarıncı iPhone&#039;u sattı
Apple, İPhone, Akıllı Telefon, Satış, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, 3 milyar iPhone satışına ulaşarak akıllı telefon tarihinde bir dönüm noktasına imza attı. Son 1 milyar cihaz yalnızca dört yılda satıldı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Apple, akıllı telefon pazarında yeni bir kilometre taşına ulaştı. Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin bugüne kadar 3 milyar iPhone sattıklarını açıkladı.

İlk iPhone’u 2007’de piyasaya süren Apple, ilk 1 milyar iPhone satışına 2016 yılında ulaşmıştı. Ardından gelen 1 milyar satış için beş yıl daha gerekti. Ancak son 1 milyar cihazın satışı sadece dört yıl içinde gerçekleşti.

Özellikle genç kullanıcılar arasında iPhone’un hâlâ açık ara tercih edilen cihaz olması, bu ivmenin en azından yakın vadede de süreceğini gösteriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İnternette yaş sınırı yaygınlaşıyor! Büyük tehlikeye davetiye...Robotlar da artık kiralanabiliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
18 ülkede pazarı silip süpürdü, gözünü Türkiye'ye çevirdi - Teknoloji18 ülkede pazarı silip süpürdü, gözünü Türkiye'ye çevirdiCMF Phone 1 teknoloji tutkunlarıyla buluştu - TeknolojiCMF Phone 1 teknoloji tutkunlarıyla buluştuRobotlar da artık kiralanabiliyor - TeknolojiRobotlar da artık kiralanabiliyorİnternette yaş sınırı yaygınlaşıyor! Büyük tehlikeye davetiye... - Teknolojiİnternette yaş sınırı yaygınlaşıyorKansere 5 saniyede teşhis artık mümkün! Yapay zeka işbaşında - TeknolojiKansere 5 saniyede teşhis artık mümkün10 bin parçacıklı GAZAP bombası sahnede: 1 kilometrelik alandaki her şeyi yok ediyor! - Teknoloji1 kilometrelik alandaki her şeyi yok ediyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...