Apple 3 milyarıncı iPhone'u sattı
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Apple, 3 milyar iPhone satışına ulaşarak akıllı telefon tarihinde bir dönüm noktasına imza attı. Son 1 milyar cihaz yalnızca dört yılda satıldı.
ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Apple, akıllı telefon pazarında yeni bir kilometre taşına ulaştı. Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin bugüne kadar 3 milyar iPhone sattıklarını açıkladı.
İlk iPhone’u 2007’de piyasaya süren Apple, ilk 1 milyar iPhone satışına 2016 yılında ulaşmıştı. Ardından gelen 1 milyar satış için beş yıl daha gerekti. Ancak son 1 milyar cihazın satışı sadece dört yıl içinde gerçekleşti.
Özellikle genç kullanıcılar arasında iPhone’un hâlâ açık ara tercih edilen cihaz olması, bu ivmenin en azından yakın vadede de süreceğini gösteriyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz