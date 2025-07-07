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AB, 500 milyon euro ceza vermişti! Apple'dan itiraz geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AB, 500 milyon euro ceza vermişti! Apple&#039;dan itiraz geldi
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB), Apple'a dijital kurallara uymadığı gerekçesiyle 500 milyon euroluk para cezası kesmişti. Apple cezaya itiraz etti.

Apple, AB Komisyonunun nisan ayında verdiği 500 milyon euro para cezasına karşı hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "AB Komisyonu kararının ve benzeri görülmemiş para cezasının, yasanın gerektirdiğinin çok ötesinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bugün itirazımızı sunduk." ifadeleri kullanıldı.

AB’nin Apple'a AppStore'u ne şekilde idare edeceği konusunda emir de verdiğine işaret edilen açıklamada, bunun geliştiriciler için karmaşık ve kullanıcılar için de olumsuz sonuçlar doğurduğu belirtildi. Açıklamada, şirketin AB kararını günlük para cezalarından kaçınmak için uyguladığı ancak bunu mahkemeye taşıma kararı aldığı ifade edildi.

Apple tarafından uygulanan çeşitli kısıtlamalar nedeniyle uygulama geliştiricileri App Store dışındaki alternatif dağıtım kanallarından faydalanamıyordu.

AB Komisyonu, nisan ayında bu durumun Birlik dijital kurallarına uymadığı gerekçesiyle Apple'a 500 milyon euro ceza kesmişti. Ayrıca, AB, Apple'a yönlendirme üzerindeki teknik ve ticari kısıtlamaları kaldırma emri de göndermişti.

Apple, bu kapsamda geçen ay AB’nin para cezalarından kaçınmak için AppStore kurallarını değiştirmiş ve uygulama geliştiricilerine yönelik teknik ve ticari kısıtlamaları kaldırmıştı.

Son adımla Apple firması, AB Komisyonu kararını AB Genel Mahkemesine taşımış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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