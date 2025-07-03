Microsoft ve Apple'ı geride bıraktı! Dünyanın en değerli şirketi değişiyor

Nvidia, yapay zekâ çiplerine olan yoğun talep sayesinde piyasa değerini 3,92 trilyon dolara çıkararak Microsoft ve Apple’ı geride bıraktı. Şirket, son dört yılda sekiz kat büyüyerek küresel teknoloji sektörünün ve AI devriminin öncüsü haline geldi.

Yapay zekâ (AI) çipleri üretiminde lider konumda bulunan Nvidia, Perşembe günü sabah saatlerinde borsada yüzde 2,2 değer kazanarak 160,6 dolardan işlem gördü.

Reuters'dan edinilen bilgilere göre, bu yükselişle şirketin piyasa değeri 3,92 trilyon dolara ulaşarak, Apple’ın 26 Aralık 2024’te ulaştığı 3,915 trilyon dolarlık rekor kapanış değerini geride bıraktı.

Nvidia’nın, en büyük yapay zekâ modellerini eğitmekte kullanılan en yeni çipleri, şirketin ürünlerine olan talebi artırdı. Özellikle Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet ve Tesla gibi teknoloji devlerinin yapay zekâ veri merkezleri kurmak için yarışa girmesi, Nvidia’nın gelişmiş işlemcilerine yönelik talebi daha da körükledi.

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MİCROSOFT VE APPLE GERİDE KALDI

Microsoft hisseleri yüzde 1,5 yükselerek 498,5 dolara çıkarken, şirketin piyasa değeri 3,7 trilyon dolara ulaştı. Apple hisseleri ise yüzde 0,8 artışla 3,19 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip oldu. Böylece Nvidia, Microsoft’u ve Apple’ı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Themis Trading şirketinden Joe Saluzzi, "İlk kez bir şirket 1 trilyon doları aştığında bu inanılmazdı. Şimdi ise 4 trilyondan bahsediyoruz. Bu, yapay zekâ harcamalarındaki büyük yarışın bir göstergesi," dedi.

4 YILDA 500 MİLYARDAN 3,9 TRİLYONA

Nvidia’nın piyasa değeri 2021 yılında yaklaşık 500 milyar dolardı. Son dört yılda sekiz kat büyüyen şirketin bugünkü değeri, Kanada ve Meksika’daki tüm borsa şirketlerinin toplamını geçti. Aynı zamanda, Birleşik Krallık’ta halka açık tüm şirketlerin toplam değerinden de daha yüksek.

Şirketin hisseleri, gelecek 12 aya yönelik kâr beklentilerine göre yaklaşık 32 kat fiyatlanıyor. Bu, son beş yılın ortalaması olan 41’in altında kalıyor. Analistlere göre bu durum, Nvidia’nın kâr tahminlerinin hisse fiyatındaki hızlı yükselişi bile geride bırakmasıyla açıklanıyor.

Nvidia hisseleri, 4 Nisan’daki en düşük kapanış seviyesinden bu yana yüzde 68’in üzerinde yükseldi. Bu yükseliş, Başkan Donald Trump’ın açıkladığı küresel gümrük tarifeleri sonrası oluşan kaygıların azalması ve Beyaz Saray’ın yeni ticaret anlaşmaları yapacağı beklentisiyle gerçekleşti.

Nvidia, ABD’nin en önemli borsa endeksi olan S&P 500’de yaklaşık yüzde 7,4’lük bir ağırlığa sahip.

YAPAY ZEKA'NIN YÜZÜ NVİDİA OLDU

1993 yılında CEO Jensen Huang tarafından kurulan Nvidia, video oyun tutkunlarının ilgisini çeken niş bir teknoloji şirketiyken, bugün Wall Street için yapay zekâ sektörünün en önemli göstergesi haline geldi.

DEEPSEEK DEPREMİ

Yılın ilk yarısında yatırımcıların yapay zekâ konusundaki iyimserliği Trump’ın Çin ile ticaret gerilimleri nedeniyle gölgelenmişti. Ocak ayında Çinli girişim DeepSeek’in piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı ve güçlü yapay zekâ modeli, küresel piyasalarda satış dalgası oluşturmuş ve şirketlerin üst düzey çiplere olan talebinin azalabileceği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Nvidia, Intel’in yerini alarak Dow Jones Sanayi Endeksi’ne dahil olmuştu. Bu değişiklik, yarı iletken sektöründeki ağırlığın yapay zekâya dayalı grafik işlem teknolojilerine kaydığını açıkça ortaya koymuştu.