İnternette yaş sınırı yaygınlaşıyor! Büyük tehlikeye davetiye...

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - İnternette küçük kullanıcılar için yaş sınırı geliyor. İngiltere, 18 yaşından küçük kullanıcılar Çevrim içi Güvenlik Yasası çerçevesinde Reddit, Discord, Grindr, Bluesky, Spotify, Xbox ve X gibi platformlar, “zararlı” kabul edilen içeriklere erişmek için 18 yaşından büyük olduğunu belgelemek zorunda kalacak.

Yaş doğrulama sadece İngiltere’ye özgü değil. ABD, Avrupa Birliği, Avustralya ve diğer birçok ülke çocukları zararlı içeriklerden koruma amacıyla benzer düzenlemeleri hayata geçiriyor.

"GİZLİLİK FELAKETİ" RİSKİ

Kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için yaygın yöntemler arasında kredi kartı bilgisi girişi, selfie çekimi, devlet tarafından verilmiş kimlik belgelerinin yüklenmesi veya hesap içi verilerle yaş tahmini yer alıyor.

Ancak bu yaklaşım, kullanıcı verilerinin farklı şirketler arasında dağılmasına ve güvenlik açıklarına yol açabiliyor. Bu da, çocukları korumaya çalışırken bir “gizlilik felaketi”ne riski doğuruyor.