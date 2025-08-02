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Çocuk çetesi ülkede terör estirdi! İngiltere'de binlerce ürün yağmalandı, görenler hayret etti

Kaynak: Dış Haberler
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Çocuk çetesi ülkede terör estirdi! İngiltere&#039;de binlerce ürün yağmalandı, görenler hayret etti
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere’nin Southampton kentinde yaşları 14’e kadar inen bir kız çetesi, kent merkezini adeta teslim aldı. Özellikle azınlıkların işlettiği iş yerlerini hedef alan çete üyeleri, ırkçı saldırılar, taciz, yağma ve tehditlerle bölge esnafına kabus yaşatıyor.

İngiltere'nin Southampton kentinde, yaşları 14'e kadar inen bir kız çetesi, özellikle azınlıkların işlettiği iş yerlerine yönelik saldırılarıyla kent merkezini adeta kaosa sürükledi. 
 
Şiddet olaylarına ve ırkçı saldırılara karışan çetenin, polis müdahalesinin yetersizliğinden cesaret aldığı öne sürüldü.

'POLİS ASLA YARDIM ETMEYECEK' DİYEREK ALAY ETTİLER

Shirley High Street bölgesindeki esnaflar, son üç aydır dükkânlarının taşlandığını, camlarının kırıldığını, içerideki ürünlerin yağmalandığını ve çalışanlara cinsel taciz ve ırkçı hakaretlerin yöneltildiğini belirtti. .
 
Saldırıların özellikle Asyalı esnafa yöneldiği ifade edildi. Bazı mağdurlar, çete üyeleri tarafından "ülkenize geri dönün" gibi ifadelerle sözlü saldırıya uğradıklarını açıkladı. 
 
Sunnyday International Foods adlı iş yerinin sahibi Nnenna Okonkwo, yaşlı bir müşteriye yardım ettikten sonra çetenin hedefi haline geldiğini, camlarının kırıldığını ve müşterilerin dükkâna girmekten korkar hale geldiğini anlattı.
 
"Her gün arkamı kolluyorum" diyen Okonkwo, çetenin kendisine yönelik hakaretleri nedeniyle büyük kaygı yaşadığını ifade etti.

POLİS MÜDAHALESİ TARTIŞILIYOR

Esnaf temsilcileri, kamu düzenini sağlamakla görevli polislerin olaylara karşı kayıtsız kaldığını, çocukların "dokunulmaz oldukları" inancıyla hareket ettiğini vurguladı. Hampshire ve Isle of Wight Emniyet Müdürü, olayların çözümü için toplantı planlandığını açıkladı.
 
İngiltere Polis Komiseri Donna Jones ise "Toplumu hedef alan bu tür suçların ciddi etkileri vardır. Yaş küçük olabilir, ama tekrar eden suçlar karşısında gerekli adımlar atılmalıdır" dedi.
Kaynak: Dış Haberler

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