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Çin'in dev radyo teleskobu 900'den fazla pulsar tespit etti!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çin&#039;in dev radyo teleskobu 900&#039;den fazla pulsar tespit etti!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST), 2016'da hizmete girmesinden bu yana "pulsar" adı verilen, kendi etrafından hızla dönerek yüksek manyetizma yayan 900'den fazla nötron yıldızını kayda aldığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Bilimler Akademisine bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevleri araştırmacısı Han Cinlin, dünyanın en büyüğü olan radyo teleskobunun aktif olduğu dönemde dünyadaki diğer teleskoplardan 3 kat fazla pulsar gözlemi yaptığını belirtti.

Han, kurulumu 2016'da tamamlanan ve Ocak 2020'den beri düzenli gözlemlere başlayan teleskobun, bugüne dek 900'den fazla pulsarı kayda aldığını ifade etti.

Çin'in dev radyo teleskobu 900'den fazla pulsar tespit etti! - 1. Resim

PULSAR NEDİR? 

Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.

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Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde derin bir karstik çöküntü alanına kurulan FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD'nin deniz aşırı toprağı Porto Riko'da kurulan 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Çin'in dev radyo teleskobu 900'den fazla pulsar tespit etti! - 2. Resim

Yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit için kullanılan dev teleskop, Ocak 2020'den bu yana düzenli gözlemlerini kaydediyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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