Bilgisayarların yüzde 80'i yapay zeka bilgisayarları olacak!

Intel, yapay zeka teknolojilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülen ‘Gaudi 3’ çipini, Amerika’daki lansmandan bir hafta sonra Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Zirvesi’nde teknoloji dünyasına duyurdu. BAU ve Intel, yeni çip ve diğer donanımların yapay zeka uygulamalarında kullanılması için iş birliği yaptı.

Intel’in yapay zekadan sorumlu başkan yardımcısı Nuri Çankaya, İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesince düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi’nde teknoloji dünyasına iki önemli duyuru yaptı. Çankaya, video konferans aracılığıyla katıldığı etkinlikte Intel’in bir hafta önce ABD’de lansmanını yaptıkları yeni çipi “Gaudi 3”ü dünyada ikinci kez Türkiye’de teknoloji dünyasına tanıttı. Sektör için bu donanımın devrimsel nitelikte bir adım olduğunu belirten Çankaya şunları söyledi:

“Gaudi 3 Intel’in geliştirmiş olduğu AI hızlandırıcısı. Nvidia’nın H100 modelinden yüzde 50 daha hızlı çalışıyor. İnferencing dediğimiz veriyi çıkarma noktasında yüzde 50 daha hızlı olan Gaudi 3, yüzde 40 daha iyi enerji tasarrufu sağlayan yeni bir donanım.”

BAU VE INTEL İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Intel ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirten Çankaya, son teknolojileri, BAU Yapay Zeka ve Big Data Araştırma Merkezi’nin ücretsiz olarak kullanmasını sağlayacaklarını açıkladı.

Gaudi 3 ve Xeon gibi önemli ve yeni donanımlarını kullanacak olan BAU’nun, yeni yapay zeka uygulamalarını hayata geçirme fırsatı bulacağını belirten Çankaya, bu olanağın öğrenciler, akademisyenler ve iş adamları için önemli bir adım olacağını vurguladı.

YAPAY ZEKA HAYATIMIZIN HER YERİNDE

Nuri Çankaya, ayrıca, hayatımızı derinden etkileyen yapay zekayla birlikte başlayan dönüşüme dikkat çekerek, gerek kişisel bilgisayar kullanımında gerek veri merkezleri ve nesnelerin internetinde yapay zekanın etkilerinin görüldüğünü söyledi. Sektörün inanılmaz şekilde büyüdüğünü belirten Çankaya, “ Satılan kişisel bilgisayarların yüzde 80’i, 2028 yılında yapay zeka kişisel bilgisayarları olacak. Yapay zeka özellikle bireysel kullanımımızı derinden etkiliyor.

Popülerleşen birçok bulut temelli uygulamaların artık kişisel bilgisayarlarda çalışacağını öngörmemiz çok muhtemel. Eğer bir resim üretmek istiyorsanız kendi bilgisayarınız üzerinde yapabilirsiniz. Bu tip çalışmaları yapmak artık inanılmaz kolay” dedi. Intel’ın yıl sonuna kadar 40 milyon adet yapay zeka bilgisayarı satılmasını öngördüklerini belirten Çankaya, bu sayının 2025 yılında 100 milyon adete ulaşmasını beklediklerini söyledi.