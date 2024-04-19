Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple, Meta'nın WhatsApp ve Threads uygulamalarını Çin mağazasından kaldırdı

Apple, Meta'nın WhatsApp ve Threads uygulamalarını Çin mağazasından kaldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Apple, Meta&#039;nın WhatsApp ve Threads uygulamalarını Çin mağazasından kaldırdı

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Amerikan teknoloji şirketi Apple, Çin'deki internet düzenlemeleri ve erişim yasaklarına uyum doğrultusunda Meta'nın mesaj ve sosyal medya aplikasyonları WhatsApp ve Threads'i ülkedeki yerel uygulama mağazasından kaldırdı.

Çin'deki mobil uygulama mağazasında yapılan aramada Amerikan şirketi Meta'nın WhatsApp ve Threads aplikasyonlarına ulaşılamıyor. Wall Street Journal gazetesinin daha önce yayımladığı haberde Çinli otoritelerin Apple'a "ulusal güvenlik" nedeniyle iki uygulamanın kaldırılması talimatını verdikleri bildirilmişti.

"YASALARA UYMAK ZORUNDAYIZ"

Apple yetkilileri, gazeteye yaptıkları açıklamada, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına, hemfikir olmasak da uymak zorundayız." ifadesini kullanmıştı. Bloomberg de daha önce yayımladığı haberde sosyal mesaj uygulamaları Telegram ve Signal'in de Apple'ın Çin mağazasından kaldırıldığını duyurmuştu.

Bu sosyal medya uygulamalarına Çin ana karasında halihazırda erişim engeli bulunuyor ancak kullanıcılar, VPN hizmetleri aracılığıyla istisnai erişim sağlayabiliyor. Çin'deki en son internet düzenlemesiyle tüm mobil uygulamaların yerel lisansa sahip olmaları ve ana karaya kayıtlı alan adıyla yerel sunucudan hizmet sağlamaları şartı getirilmişti.

Çin'de uygulama hizmeti verecek şirketlerin "İnternet Bilgi Sağlayıcısı" lisansı edinmelerinin yanı sıra ülkedeki sansür politikası ve veri transferi kuralları ile standartlarına uymaları bekleniyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrailli aktivistlerden Kudüs'ün batısında savaş karşıtı protesto
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ASELSAN, KAP'a duyurdu: SSB ile 36 milyon dolarlık anlaşma! - TeknolojiAselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında anlaşma!iOS'un eski oyun emülatörü artık resmi olarak kullanılabiliyor! - TeknolojiKullanılamayan emülatör artık indirilebiliyor!Samsung yöneticileri artık haftada altı gün çalışacak! - TeknolojiSamsung kriz moduna geçiyor!100.000 iPhone hurdaya çıkarılmak yerine çalındı! - TeknolojiApple suç üstü yakalandı!Nothing, yapay zekayı kulaklıklarına entegre etmek istiyor! - TeknolojiYapay zeka bu sefer kulaklıklara geliyor!Akdeniz Üniversitesi’nde yapay zeka ve oyun teknolojileri programı düzenlendi - TeknolojiRektör Özkan: “Yapay zeka vazgeçilmez bir konuma geldi”
Sonraki Haber Yükleniyor...