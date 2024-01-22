Instagram'ı gizli kullananları ilgilendiren özellik! Takip isteklerinde yeni dönem başlıyor

22 Ocak 2024 09:15 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 09:36

Dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip olan sosyal ağlardan Instagram, yaklaşık 2 milyar hesap sahibi için yeni bir özellik başlatmaya hazırlanıyor. Uygulama geliştiricisi ve tersine mühendislik yöntemiyle uygulamaların geliştirmekte olduğu özellikleri test eden Alessandro Paluzzi'nin X'teki (Twitter) paylaşımına göre, Instagram, takip isteklerine yeni bir özellik ekliyor.

Instagram'da birçok kişi hesabını herkese açık tutarken, milyonlarca kişi ise hesabını sadece takipçilerine açık şekilde tutuyor. Platform, şimdi üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği kullanıma sunarak, takip isteklerini değiştirecek.

INSTAGRAM TAKİP İSTEKLERİNE 'AÇIKLAMA' YAZILACAK

Paluzzi'nin uygulamadan edindiği ekran görüntüsüne göre, Instagram'da takip isteklerine "neden" yani "açıklama" yazılacak. Bu özellik sayesinde takip isteği atan kişiler, alıcıyı neden takip etmek istediklerini açıklayacak. Örneğin, alıcıyı nereden ve nasıl tanıdığını yazabilecekler.

Öte yandan, Alessandro Paluzzi'nin geçmişte çok sayıda Instagram özelliğini test aşamasına geçmeden ortaya çıkardığı biliniyor.

Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre kullanıcılara, "Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur." ifadesinin yer aldığı bir mesaj kutusu gösterilecek.

Özellik şu anda geliştirme aşamasında ve henüz test süreci bile başlamadı. İlerleyen zamanlarda bu özelliğin test edilmesi ve ardından tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

INSTAGRAM'DA VİDEO İZLEME SÜRESİ AZALACAK

Bu arada, Instagram, gençlere yönelik bir özellik üzerinde çalışıyor. Genç kullanıcılar Reels'te veya direkt mesajlarda 10 dakikadan fazla gezindiğinde uygulama bildirim gönderecek. Instagram, kullanıcıdan uygulamayı kapatmasını ve yatmasını isteyecek. Bu özellik geçtiğimiz aylarda geliştirme aşamasındayken ortaya çıkmıştı ve şimdi tüm kullanıcılara sunulmak üzere.

Bu "Gece Vakti Uyarıları" gençlerin hesaplarında otomatik olarak görünecek ve uyarıları kapatmak mümkün olmayacak. Instagram, özelliğin tüm gençler için mi yoksa yalnızca 18 yaşın altındakiler için mi etkinleştirileceğini ise henüz açıklamadı.