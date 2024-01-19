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    Instagram'dan 'gece kuşları'na darbe! Uyku saatini kaçıran platforma giremeyecek

    Kaynak: Engadget / Düzenleyen:

    Sosyal medya platformu Instagram, geceleri geç saatlere kadar uygulamada gezinen gençleri artık uyaracak. Sosyal ağ, gençlere göndereceği hatırlatma bildirimleri ile gençlere 'uygulamayı kapatıp uyumalarını' önerecek. Üstelik bu bildirimleri kapatmak da mümkün olmayacak.

    Instagram&#039;dan &#039;gece kuşları&#039;na darbe! Uyku saatini kaçıran platforma giremeyecek
    Teknoloji Haberleri  / Engadget

    Instagram, gençleri hedef alan son farkındalık özelliğini açıkladı. Daha genç bir kullanıcı Reels'te veya direkt mesajlarda 10 dakikadan fazla gezindiğinde uygulama bildirim gönderecek. Instagram, kullanıcıdan uygulamayı kapatmasını ve yatmasını isteyecek. Bu özellik geçtiğimiz aylarda geliştirme aşamasındayken ortaya çıkmıştı ve şimdi tüm kullanıcılara sunulmak üzere. 

    Bu "Gece Vakti Uyarıları" gençlerin hesaplarında otomatik olarak görünecek ve uyarıları kapatmak mümkün olmayacak. Instagram, özelliğin tüm gençler için mi yoksa yalnızca 18 yaşın altındakiler için mi etkinleştirileceğini ise henüz açıklamadı.

    INSTAGRAM GENÇLERE UYUMALARI GEREKTİĞİNİ HATIRLATACAK

    Instagram'a göre amaç, "Take a Break" gibi özellikleri henüz kullanmayan gençlere uygulamayı geceleri kapatmaları için hatırlatıcı eklemek.

    Sosyal medya devi Instagram, uykunun önemine vurgu yaptığı açıklamasında bu özelliği, "Gençlerin, uygulamada geçirdikleri zamanın anlamlı ve kasıtlı olduğunu hissederek Instagram'dan ayrılmalarını istiyoruz ve uykunun gençler için özellikle önemli olduğunu biliyoruz" şeklinde ifade etti.

    Yeni özellik, Instagram'ın gençlerin ve ebeveynlerinin uygulamada geçirdikleri zamanı yönetmelerine yardımcı olmak için kullanıma sunduğu diğer özellikleri takip ediyor. Take a Break (Mola Ver) ve Ebeveyn Denetimi işlevlerinin yanı sıra, Sessiz Mod gibi özellikler de buna dahil. 

    Bu özellikler, bildirimleri susturmaya, mesajlara otomatik olarak cevap vermeye yarıyor. Ayrıca takipçilerinizi müsait olmadığınız ve ders çalışmak veya uyumak gibi başka bir şey yaptığınız konusunda bilgilendiriyor. 

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Engadget
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    Haberler > Teknoloji > Instagram'dan 'gece kuşları'na darbe! Uyku saatini kaçıran platforma giremeyecek
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