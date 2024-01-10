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    Facebook ve Instagram'da işler değişiyor, birçok paylaşım gençlere gösterilmeyecek

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarının çatı şirketi Meta, gençlere yaşlarına uygun içerikleri sunmak üzere yeni bir düzenleme yaptı. Teknoloji devi yaptığı açıklamada, çocukları uygulamalarındaki zararlı içerikten koruması yönünde düzenleyici kurumların uyguladığı küresel baskı nedeniyle Instagram ve Facebook'ta gençlerden daha hassas içerikleri gizleyeceğini ifade etti.

    Facebook ve Instagram&#039;da işler değişiyor, birçok paylaşım gençlere gösterilmeyecek
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Meta'dan yapılan açıklamada, gençlerin uygulamalarda güvenli ve yaşlarına uygun deneyimler yaşamasının istendiği belirtildi. Gençleri ve ebeveynlerini desteklemek için 30'dan fazla araç ve kaynak geliştirildiği ve kuralları ihlal eden veya hassas olarak görülebilecek içeriklere yönelik politikalar ve teknolojiler için 10 yılı aşkın çalışıldığı aktarılan açıklamada, gençlerin Instagram ve Facebook'ta gördüğü içerik türlerine odaklanan ek korumalar getirildiği bildirildi.

    Açıklamada, platformları gençler için güvenli ve yaşa uygun hale getirmeye yardımcı olmak amacıyla düzenli olarak ergen gelişimi, psikolojisi ve ruh sağlığı uzmanlarına danışıldığı vurgulandı.

    Açıklamada, kullanıcıların, "kendine zarar verme" veya "yeme bozuklukları" ile mücadeleleriyle ilgili içerik yayınladığında ilgili uzman kuruluşların kaynaklarına yönlendirilmeye devam edileceği aktarıldı. Bu gibi içeriklerin bulunmasının zorlaştırıldığı, kullanıcıların ilgili terimleri aradığında çıkan sonuçların gizlenmeye başlandığı bildirildi.

    Bu değişikliklerin 18 yaşın altındaki gençlere sunulmaya başlandığı belirtilen açıklamada, bunların gelecek aylarda Instagram ve Facebook'ta tamamen geçerli olacağı kaydedildi.

    FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA ÖNERİLENLER DEĞİŞTİ 

    Gençlerin otomatik olarak Instagram ve Facebook'taki en kısıtlayıcı içerik kontrolü ayarına yerleştirildiği bildirilen açıklamada, Instagram ve Facebook'a yeni katılan gençler için zaten uygulanan bu ayarın, uygulamaları halihazırda kullanan gençleri de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

    Açıklamada, uygulamalardaki içerik önerisi kontrollerinin kullanıcıların "arama" ve "keşfet" gibi yerlerde potansiyel olarak hassas içerik veya hesaplarla karşılaşmasını zorlaştıracağı vurgulandı.

    Ayrıca açıklamada söz konusu güncellemelerin gelecek haftalarda tüm kullanıcılara açılacağı duyuruldu.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TeknolojiMeta
    Haberler > Teknoloji > Facebook ve Instagram'da işler değişiyor, birçok paylaşım gençlere gösterilmeyecek
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