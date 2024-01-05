Uzmanlar Instagram'daki son trende karşı uyardı

5 Ocak 2024 17:13 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 17:32

Instagram kullanıcılarının ayakkabı numarasından doğum gününe, en sevdikleri yiyeceklerden fobilere kadar 11 soruyu cevapladığı trend haline gelen etkinliği görmüş olabilirsiniz. Masum gibi görünse de bir siber güvenlik uzmanı, "Beni Tanıyın" trendinin bilgisayar korsanlarının işini kolaylaştırabileceği konusunda uyarıyor. Bunun nedeni, aslında pek çok kişinin banka, e-posta veya kredi kartı gibi birçok platformda kullandığı şifresini bu bilgilerle oluşturmasıdır.

Siber ve stratejik risk analisti Eliana Shiloh, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini "Beni Tanıyın" trendine karşı uyardı. Shiloh, sosyal medyada söz konusu trende katılarak paylaşım yapan kişilerin gönderilerini silmesini tavsiye ediyor.

BİRÇOK GÜVENLİK SORUSUNUN CEVABI TRENDDE SAKLI

Siber risk analisti videoda, "Yalan söylemeyeceğim, neredeyse bunun hedefi oluyordum. Kelimenin tam anlamıyla doldurmaya başladım ve sonra 'bekle bir dakika' dedim" şeklinde duygularını ifade etti. Shiloh, hangi fobileri listeleyeceğine karar verirken duraksadığını ve bazı soruların, birçok güvenlik sorusunun cevabı olduğunu fark ettiğini söylüyor.

TikTok paylaşımlarıyla insanları uyaran siber risk analisti, söz konusu trendin bilgisayar korsanlarının ekmeğine yağ süreceğini belirtiyor.

PAYLAŞMADAN ÖNCE İKİ KERE DÜŞÜNÜN

Öte yandan, Shiloh'a takipçileri 'köstebek yuvasından dağ yaptığı' yönünde suçlamalarda bulundu. Ardından Shiloh yayınladığı ikinci bir videoda şöyle dedi:

"Burada oturup kişisel bilgilerinizin bir listesini çevrim içi olarak vermenin neden tehlikeli olduğunu açıklamam gerekiyorsa, başlayalım... Açıkçası kimsenin güvenlik sorusu 'doğum günün ne' değil. Ancak doğum gününüzü kullanarak hakkınızda pek çok şey öğrenebilirler ve bu bilgileri bazı hesaplarınıza girmek için kullanabilirler."

Uzmanlar, siber güvenlik kurumları ve hükümetler, vatandaşları kişisel bilgilerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmamaları konusunda uyarıyor.