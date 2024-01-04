Türkiye'nin markası Casper, VIA A40 akıllı telefon modelini satışa sundu

4 Ocak 2024 14:18 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 14:21

Yaşam tarzını köklü bir şekilde değiştiren akıllı telefonlar, günlük yaşamın vazgeçilmez parçası haline geldi. Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte akıllı telefonlar, sadece iletişim araçları olmanın ötesinde, hayatı birçok alanda kolaylaştıran çok yönlü araçlara dönüştü. Global teknolojik trendleri yakından takip eden Türkiye’nin teknoloji markası Casper, bu çerçevede geliştirdiği Casper VIA A40 ile kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri barındırıyor.

Tek elle ultra geniş bir ekran deneyimini mümkün kılan şık ve yenilikçi tasarımı, 256 GB geniş depolama alanı, yapay zeka destekli 64 MP arka kamerası ve 13 MP ön kamerası ile kullanıcıların beğenisine sunulan Casper VIA A40, beklentileri sınırların ötesine taşıyor.

Casper VIA A40, 8GB RAM özelliğine artı olarak sahip olduğu 8 GB VRAM teknolojisi ve en güncel Android 13 işletim sistemi sayesinde yüksek performans gerektiren uygulamaları kolay ve akıcı bir şekilde kullanma avantajı sağlıyor.

Tasarımı ve şıklığıyla kendini belli eden Casper VIA A40'ın renk seçimleri, trendler ve kullanıcıların beklentileri üzerine yoğun araştırmalar sonucunda belirlendi. Her rengin, tasarımdaki bütünlüğü koruyarak kullanıcıların dikkatini çekmesi amaçlandı. Gece mavisi renginden gümüş griye ve göz alıcı VIA mavisi tonuna kadar uzanan renkler, kullanıcı elinde farklı tonlarda parlayarak benzersiz bir ışıltı sunmayı hedefliyor. Kamera etrafındaki gümüş halka ise tasarımın gücünü ve kamera performansını vurguluyor.

ARKA KAMERASI YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Akıllı telefonların sahip olduğu kamera kalitesi, kullanıcıların telefon seçimlerinde en önemli önceliklerinden biri haline geldi. En güzel hatıraları, en canlı şekilde yakalamayı mümkün kılan Casper VIA A40, Casper’ın kamera yazılımları alanında dünya devi Arcsoft ile iş birliği sonucu eşsiz bir kamera deneyimi sunuyor.

Çok daha net ve parlak fotoğraflar için 64 MP ana kameraya ek olarak geliştirilen 2 MP makro ve 2 MP bokeh kameraya sahip olan Casper VIA A40, yapay zeka destekli ‘Ultra Gece Modu’ ve 13 MP ön kamerasıyla karanlık ortamlarda dahi dinamik özçekimleri mümkün kılıyor.

Yüksek kaliteli görüntülerin depolanabilmesi için 256 GB hafızasının yanında 1 TB’a kadar artırılabilen depolama alanı sağlayan Casper VIA A40, 50 bin fotoğraf, 26 saat 1080P video ve 48 saate kadar 720P video saklamaya imkan tanıyor.

GENİŞ EKRANDA ULTRA AKICI PERFORMANS

Akıllı telefonları sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkaran kaliteli ekran deneyimi ve yüksek performans sağlayan donanımlar, kullanıcıların video izleme ve oyun deneyimlerini üst sıralara çıkarıyor. Casper VIA A40, 6.78 inç FHD+ geniş ekranı, 500 NIT ekran parlaklığı, 1080x2460 çözünürlüğü ve 120 Hz ekran yenileme hızı ile birçok uygulamada görüntü kalitesini zirvede yaşatırken, ergonomik tasarımı sayesinde de tek elle kolay kullanım kolaylığı sunuyor.

8 GB RAM özelliğine sahip Casper VIA A40, artı olarak sahip olduğu 8 GB VRAM teknolojisi ve en güncel Android 13 işletim sistemi sayesinde yüksek donanım özellikleri gerektiren uygulamalarda dahi akıcı bir performans sağlıyor.

Aralıksız telefon kullanımını mümkün kılan Casper VIA A40, 5000 mAh bataryası ve optimizasyon özelliği sayesinde 17 gün Standby çalışma ömrü, 10 saat video ve 8 saat YouTube izleme, 19 saat Spotify üzerinden müzik dinleme kapasitesiyle uzun saatler boyunca keyifli kullanım sağlayan uzun pil ömrüne sahip. Casper VIA A40, MTK Helio G99 işlemcisiyle tüm özelliklerin çok daha performans odaklı çalışmasına imkan tanıyor.

CASPER VIA A40 FİYATI NE KADAR?

Teknoloji üreticisinin resmi internet sitesine baktığımızda, Casper VIA A40 modelinin 10 bin 999 TL'den satışa sunulduğunu görüyoruz.

GÜNLÜK HAYATI DAHA PRATİK HALE GETİRECEK

Yeni çıkan Casper VIA A40 akıllı telefon hakkında görüşlerini belirten Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, şu şekilde bir değerlendirme yaptı:

"Casper VIA A40, 1 yıla yakın geliştirme süreçleri sonunda donanım özellikleri ve tek elle kullanımı mümkün kılan ergonomik tasarımıyla, geleceğin teknolojilerini hedefleyen kullanıcılar için özel olarak üretildi. Kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediği tüm özellikleri tek bir cihazda buluşturmayı hedeflediğimiz Casper VIA A40, 6.78” FHD+ geniş ekranı, yapay zeka destekli akıllı kamera özelliği, geniş hafızası ve şık tasarımıyla kullanıcılara beklentilerin ötesinde bir deneyim yaşatacak.

Son yılların çığır açan yapay zeka teknolojisini, kamera yazılımları alanında dünya devi olan Arcsoft’un lisanslı yazılımı ile buluşturduğumuz Casper VIA A40 ile kullanıcıların artık çok daha net, çok daha parlak, çok daha iyi fotoğraf ve video elde etmesinin önünü açtık. Türkiye'nin teknoloji markası olarak, Casper VIA A40 ile kullanıcılara sadece bir telefon değil, günlük hayatlarını daha renkli ve pratik hale getiren bir deneyim sunmayı amaçladık ve 3 farklı renkle tasarladığımız ürünümüzü tüketicilerin beğenisine sunduk."

CASPER VIA A40 ÖZELLİKLERİ NELER?

• Ekran Boyutu: 6.78 inç

• Ekran Tipi: FHD+ Geniş Ekran

• Çözünürlük: 1080x2460

• Parlaklık: 500 NIT

• Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

• Ana Kamera: 64MP + 2MP Makro + 2MP Bokeh

• Ön (Selfie) Kamera: 13MP (AI ile Güçlendirilmiş)

• RAM Kapasitesi: 8GB

• Sanal RAM: 8 GB VRAM

• Hafıza: 256GB

• Artırılabilir Hafıza: 1 TB’a kadar

• Pil Gücü: 5000 mAh

• NFC: Var

• Parmak İzi Okuyucu: Var

• Yüz Tanıma Sistemi: Var.