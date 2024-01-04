Telefon bataryalarında patlamalar çoğaldı, uzmanlardan önemli uyarı

4 Ocak 2024 12:16 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 12:17

En son Artvin’de bir kafede ve teknik serviste telefon bataryası patladı. Artvin’de 19 yıldır elektronik eşya tamirciliği yapan teknik servis uzmanı İrfan Kuzu, lityum teknolojiyle üretilen bataryaların yanlış kullanımdan kaynaklı büyük tehlikelere yol açabildiğini söyledi. İrfan Kuzu, "Cep telefonu ve bilgisayarlar daha çok geliyor. En çok arızalar şarj soketleri, ekran kırıkları ve bataryalar bu tarz arızalar çok geliyor. Bataryalar lityum polimer, lityum için yani lityum teknolojisiyle yapılıyor. Genelde bataryaların arızalanma şekilleri kullanıcı hatasıyla oluyor. Darbelerden kaynaklı delinmeler, yırtılmalar, deformasyonlardan oluyor. Telefon arızası olduysa şarj entegreleri arızalı oluyor" dedi.

ŞARJ ETME SÜRESİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Telefonların zamanlı şarj etmenin önemine değinen Kuzu, şöyle bilgi verdi:

"Kullanıcılar bataryalarının dolduğunu anlamadıkları için voltaj vermeye devam ediyorlar. Bataryaların kendilerini korumak için BMS dediğimiz bir devre var. Devre arızalandığında da batarya kendini koruyamadığı için yüksek akım alıyor ve batarya o şekilde bozulabiliyor. Genelde şişmeler, yanmalar, performans düşmeleri yani siz yüzde 100 olarak görseniz bile bataryanız kısa zaman içerisinde tükenebiliyor.

Darbe aldıktan sonra delinir ve hava ile temas ederse, lityum elementi tehlikeli bir element, alev alabiliyor. Yeni nesil telefonlarda arka taraf, kapak açılmadığı için barut gibi düşünün bunu gaz sıkışarak patlıyor. Sıvı teması olduğunda şarja takarsanız ya da sıvı teması olduğunda kullanmaya devam ederseniz kısa devre kaynaklı bataryalar arızalanıyor."

DOĞRU ŞARJ ETMENİN ALTIN KURALLARI

Telefonu uzun süreli kullanmanın püf noktalarını da aktaran Kuzu, şarjdayken telefon kullanmamayı, uzun süre şarjda tutmamayı, telefon suyla temas ettiğinde şarja takmamayı önerdi.

Telefonunu batarya sorunu için tamire getiren Çetin Aksu isimli vatandaş ise, "Bataryası şişmişti onu tamire bıraktım. Uzun süre şarjda bırakıyor ve şarjdayken de telefonla uğraşıyorum. Fakat çok zararlı olduğunu öğrendim. Bu yüzden kullanmamak gerekiyormuş" dedi.

Ayşe Şentürk ise "Telefonun yüzde 15’e kadar şarjı geldiğinde hemen şarja takıyorum. Bir saatte doluyor zaten hemen şarjdan çıkarıyorum. Şarjdayken de çok uğraşmamaya dikkat ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar" ifadelerini kullandı.