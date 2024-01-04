Telefonlara uydu interneti geliyor, Elon Musk'ın SpaceX'i uzay aracını fırlattı

4 Ocak 2024 09:32 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 10:13

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın 2000'li yılların başında kurduğu uzay taşımacılığı firması, uzun zamandır üzerinde çalıştığı telefonlara yönelik uydu interneti hizmetinde yeni bir aşamaya geçti. SpaceX, uzaydan doğrudan akıllı telefonlara sinyal gönderebilen ilk Starlink uydu setini taşıyan bir roketi fırlattı.

Şirket, Ağustos 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki telefon operatörleriyle, "ölü bölgelerdeki" telefon kullanıcılarına Starlink uyduları aracılığıyla internet erişimi sağlamak için anlaşmıştı.

Operatörlerden T-Mobile, SpaceX Falcon 9 roketi üzerinde taşınan uyduların alçak Dünya yörüngesinde olduğunu doğruladı. T-Mobile'ın açıklamasına göre, uydu interneti hizmeti ilk aşamada sadece mesajlaşmaya yarayacak ve önümüzdeki yıllarda ise ses ve veri de paylaşılabilecek.

Uydu hizmeti T-Mobile müşterilerine hemen sunulmayacak; şirket saha testlerinin yakında başlayacağını açıkladı, hizmetin genel olarak ne zaman sunulacağı açıklanmadı.

SPACEX İÇİN KİLOMETRE TAŞI

SpaceX'in uydu mühendisliği kıdemli direktörü Sara Spangelo'ya göre firma, projeyi "hızla" büyütmeyi planlıyor. Spangelo, "Bu ilk hücresel ağ uyduların fırlatılması, SpaceX'in teknolojimizi göstermesi açısından heyecan verici bir kilometre taşıdır" dedi.

T-Mobile'ın pazarlama, strateji ve ürünlerden sorumlu başkanı Mike Katz, hizmetin kullanıcıların "en uzak konumlarda bile" bağlantıda kalmasını sağlamaya yardımcı olmak için tasarlandığını söyledi. Ölü bölgelerin "geçmişte kalmasını" umduğunu da sözlerine ekledi.

Japonya'dan KDDI, Avustralya'dan Optus, Yeni Zelanda'dan One NZ ve Kanada'dan Rogers dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer operatörler, hücresel uydu interneti teknolojisini başlatmak için SpaceX ile işbirliği yapacak.