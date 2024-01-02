iPhone'u güncelleyenler bin pişman, yeni iOS sürümü kriz çıkardı

2 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 16:53

ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone'lar için iOS 17.2.1 güncellemesini kullanıma sundu. Bu yeni sürümün en büyük avantajının son birkaç güncellemeden sonra ortaya çıkan "pil tüketimi" sorununu düzeltmesi gösteriliyordu. Ancak bazı kullanıcılar yeni güncellemeyle hiçbir şeyin değişmediğini söylüyor. Üstelik yeni sürümün ardından yeni hatalar da çıkmaya başladı.

iOS 17.2.1 güncellemesini iPhone'una yükleyen bazı kullanıcılar, kablosuz ağ sağlayıcılarına bağlanmakta sorun yaşadıklarını söylüyor. Yeni sürümün ardından iPhone’larda hücresel bağlantı kesintisi yaşanıyor.

Teknoloji devi Apple, hatayı düzelten herhangi yeni bir güncelleme yayınlamadı.

IOS 17.2.1 HATALARI DÜZELTMEK BİR YANA YENİ HATA GETİRDİ

Apple, iOS 17.2.1’i App Store'da yayınladığında önemli hataları düzelttiklerini açıklamıştı. Bu sorunlardan en dikkat çekeni ise bir süredir iPhone kullanıcılarını adeta çıldırtan "pil tüketimi artışıydı". Apple, bu sorunu düzelttiğini açıklasa da yeni sürümle halen bazı bölgelerde pil tüketimi sorununun devam ettiği ileri sürülüyor.

Ayrıca, Apple’ın Destek Topluluk Tartışmaları sayfalarında çok sayıda kullanıcı, iOS 17.2.1’in iPhone’larda kablosuz ağa bağlanmayı engelleyen bir sorunla geldiğini yazdı. Bir kullanıcı bu konuda, "Dün gece iPhone’umu iOS 17.2.1’e güncelledikten sonra artık ağ sağlayıcıma bağlanamıyorum. Sıfırlamaları denedim ama hala işe yaramıyor! Çok sinir bozucu. Yıllardır Apple ve iPhone’a güvendim, şimdi emin değilim." dedi.

IPHONE HÜCRESEL AĞA BAĞLANMIYOR, NE YAPABİLİRİM?

Aynı sorundan muzdaripseniz, iPhone'un Ayarlar uygulamasına girdikten sonra ağ ayarlarınızı sıfırlayın. Ardından kablosuz ağ sağlayacısına bağlanmayı yeniden deneyin.

IPHONE 15'TE AŞIRI ISINMA SORUNU

Bu arada, bazı iPhone 15'lerde ise ısınma sorunu meydana geldi. Apple, yayınladığı iOS 17.0.3 güncellemesiyle bu sorunu giderdiğini açıklasa da tüm cihazlarda sorun düzelmedi.

iOS 17, Eylül ayında piyasaya sürüldü ancak aradan geçen aylara rağmen teknoloji devi halen hataları düzeltmekle uğraşıyor. Hatta teknoloji üreticisi iOS 18'yi geliştirmeyi bile bırakmış.