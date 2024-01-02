Apple 12 yıllık geleneğini bozdu: 2023'te 'piyasaya sürmediği' ürünüyle herkesi şaşırttı

2 Ocak 2024 12:22 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 12:22

Apple, 12 yıldır sürdürdüğü geleneğini bozarak, 2023'te yeni bir iPad modeli ya da serisi piyasaya sürmedi. Şirket, bu ürün kategorisinin 2010 yılındaki başlangıcından bu yana ilk defa tüm takvim yılı boyunca yeni bir tablet çıkarmaktan uzak durdu.

2010'dan beri Apple için önemli bir ürün kategorisi olan iPad, her yıl en az bir yeni modelle kullanıcıların beğenisine sunuluyordu ve Apple, tablet pazarının açık ara lideri olmuştu. Hatta son zamanlarda şirket, yılda dört yeni iPad modeli piyasaya sürüyordu.

2023'ten önceki son "iPad'siz yıl" 2009'du ve o zaman henüz iPad diye bir şey piyasaya yoktu bile. En son iPad lansmanı Ekim 2022'de gerçekleşti. 2023'te piyasaya sürülen iPad'le ilişkili tek donanım ise, USB-C'li Apple Pencil'dı.

APPLE IPAD MODELLERİ

İşte iPad modelleri ve çıkış tarihleri:

2010: iPad (1. nesil)

2011: iPad 2

2012: iPad (3. nesil), iPad (4. nesil) ve iPad mini (1. nesil)

2013: iPad Air (1. nesil) ve iPad mini 2

2014: iPad Air 2 ve iPad mini 3

2015: iPad mini 4 ve iPad Pro 12,9 inç (1. nesil)

2016: iPad Pro 9,7 inç

2017: iPad (5. nesil), iPad Pro 12,9 inç (2. nesil) ve iPad Pro 10,5 inç

2018: iPad (6. nesil), iPad Pro 11 inç (1. nesil) ve iPad Pro 12,9 inç (3. nesil)

2019: iPad (7. nesil), iPad Air (3. nesil) ve iPad mini (5. nesil)

2020: iPad (8. nesil), iPad Air (4. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 12,9 inç (4. nesil)

2021: iPad (9. nesil), iPad mini (6. nesil), iPad Pro 11 inç (3. nesil) ve iPad Pro 12,9 inç (5. nesil)

2022: iPad (10. nesil), iPad Air (5. nesil), iPad Pro 11 inç (4. nesil) ve iPad Pro 12,9 inç (6. nesil)

2023: Yok

APPLE ARTIK DAHA AZ IPAD ÇIKARABİLİR

Yeni iPad sürümlerindeki bu boşluk, ürün serisinin geçmişi göz önüne alındığında dikkate değer. Zira iPad daha da gelişip, yaygın olarak benimsendikçe, birçok potansiyel müşteri için sık sık yükseltme yapma zorunluluğu da azaldı.

Tüketici davranışındaki bu değişim, Apple'ı tablet stratejisini yeniden değerlendirmeye, daha etkili ve daha az sıklıkta donanım güncellemelerine odaklanmaya sevk etmiş olabilir.

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus, Apple'ın iPad serisinin artan karmaşıklığı ve iPadOS'in yönü ile ilgili sorular konusunda karşılaştığı eleştirilerdir. Apple, yeni sürümlere bir yıl ara vererek, ileriye yönelik daha net bir amaç duygusuyla ürün grubunu yeniden şekillendirmeyi planlıyor olabilir.

Söylentiler ve analist tahminleri, 2024 yılının iPad serisi için çok daha önemli bir yıl olacağını ve giriş seviyesi iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro'yu kapsayan her modelin donanım yenilemesi alması beklendiğini gösteriyor.

12,9 inç iPad Air modelinin söylentilerle piyasaya sürülmesiyle, 2024'te Apple'ın tek bir takvim yılında benzeri görülmemiş altı iPad modelini piyasaya sürdüğü görülebilir. Amiral gemisi iPad Pro'nun OLED ekran teknolojisi, M3 çip ve yeni "dizüstü bilgisayar benzeri" klavye aksesuarı dahil en az bir düzine yeni özellik sunması bekleniyor.