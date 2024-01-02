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    'Twitter katili' Elon Musk'ın 'X'inin değeri çakıldı

    Elon Musk'ın X'i 2023'ün son günlerinde yeniden değer kaybederek adeta eridi. Reklam satışları beklentilerin altına düştüğü için sosyal medya şirketinin şu anda 12 milyar ila 14 milyar dolar değere sahip olduğu tahmin ediliyor. Musk ise X'i 2022'de yaklaşık 44 milyar dolara satın almıştı.

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    Teknoloji Haberleri  / Axios, Bloomberg News

    Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, 28 Ekim 2022'de Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yıllık sürenin ardından X'in değerinin gittikçe eridiği görülüyor. Musk'ın büyük umutlarla satın aldığı ve ardından adını "X" olarak değiştirdiği markanın değerinin yüzde 71,5'inden fazlasını kaybettiği açıklanıyor.

    Son tahminlere göre, X'in değeri 12 milyar ila 14 milyar dolar arasında ve bu, milyarder iş insanının ödediği 44 milyar dolardan çok daha az bir meblağ. Ayrıca şu anda X'in değeri, Elon Musk'ın Twitter Inc. için ödediği fiyatın üçte birinden daha az.

    HİSSELERİN DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ

    Bloomberg News'te yer alan habere göre, Musk'ın sosyal medya devini satın almasına yardım eden ABD merkezli finans şirketi Fidelity, X Holding'deki hisselerinin değerini düşürdü. Fidelity, Kasım 2023 sonu itibarıyla X'teki holdinginin değerini yüzde 11 daha indirdi. Fidelity, X'in değerinin satın alındığı zamana göre yüzde 71,5 daha az olduğuna inanıyor.

    Peki, X'in değeri neden bu kadar düştü? Öncelikle, Musk şirketi satın aldıktan hemen sonra çalışan sayısını yarı yarıya azalttı bu da beraberinde birçok tartışmayı getirdi. Reklamverenler (markalar) gizlilik ve güvenlik birimlerinde çalışan çoğu personelin işten çıkarılmasını ve mavi tikin para karşılığı herkese satılabilmesiyle oluşan 'fake hesap' furyasını tehlikeli olarak gördü ve reklam vermeyi durdurdu. Ayrıca Twitter'ın adını X olarak değiştirmesi ise yüz binlerce kullanıcının tepkisini çekti. Twitter'a gelen birçok özellik ve yaşanan erişim sorunları, firmanın değerini iyice düşürdü. 

    Son bir yıllık süreçte; Apple, Walt Disney, Walmart ve Warner Bros Discovery gibi büyük markalar X'teki reklamlarını askıya aldı.

    Musk, New York Times DealBook etkinliğindeki röportajı sırasında tartışmalara yol açan paylaşımları için özür diledi ancak reklam vermeyi durduran markaları "şantaj" ile suçlayarak küfürler savurdu.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Axios, Bloomberg News
    TwitterElon MuskTeknoloji
    Haberler > Teknoloji > 'Twitter katili' Elon Musk'ın 'X'inin değeri çakıldı
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