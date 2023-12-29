Elon Musk’ın gözdesi Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik bile yok siz bir de karşıdaki araca bakın

29 Aralık 2023 11:19 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 11:34

Elon Musk’un gözdesi olarak gördüğü Tesla Cybertruck ilk kazasını gerçekleştirdi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir araçla kafa kafaya çarpışan Cybertruck kazadan çizik dahi almadan çıktı. Çarpıştığı Toyota Corolla ise perte çıktı. Korkunç kazada ise can kaybı yaşanmadı.

ELON MUSK’IN GÖZDE ARACIYDI

2019 yılında Elon Musk tarafından tanıtılan ardından piyasaya sürülen Tesla Cybertruck, geçtiğimiz aylarda satışa çıkarılmıştı. Kendine has özellikleriyle yoğun ilgi gören Cybertruck'in çelik yapısı ve tankı andıran görüntüsü yoğun ilgi görmüştü. Özellikle gerçekleşecek bir kazada Cybertruck'in nasıl bir durumda olacağı merak konusu olmuştu.

GÖRENLER ŞOK GEÇİRDİ! ÇİZİK BİLE ALMADI

17 yaşındaki sürücünün kullandığı Tesla Cybertruck, karşıdan gelen Toyota Corolla ile kafa kafaya çarpıştı. Cybertruck'le çarpışan aracın ön kısmında hasar oluşurken kazada can kaybı yaşanmadı. Cybertruck ise kazada neredeyse çizik bile almadı.

Reddit'te yayınlanan fotoğraflar Corolla'nın ön kısmında ciddi hasar olduğunu gösteriyor. Cybertruck'un görebildiğimiz parçaları, yan perde hava yastıklarının açılmasına rağmen aynı hasarı göstermiyor. Ancak biz sadece yolcu tarafını görebiliyoruz ve fotoğrafta diğer tarafı pek göremiyoruz.

California Karayoılları tarafından yapılan açıklamada havanın bulutlu ve yağışlı olduğu ve Cybertruck sürücüsünde hafif bir yaralanma olduğu yönünde.