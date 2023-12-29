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    Elon Musk’ın gözdesi Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik bile yok siz bir de karşıdaki araca bakın

    Elektrikli araçlarda yaptığı atılımlarla devrim oluşturan dünyanın en zengin insanı Elon Musk’un yeni aracı Tesla Cybertruck, ilk kazasını yaptı. O anlar cep telefonlarının kamerasıyla görüntülendi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen kazada Tesla Cybertruck, Toyota Corolla kafa kafaya çarpıştı. Bir araç perte çıkarken diğer araç çizik dahi almadı. İşte şaşkına çeviren o görüntü…

    Elon Musk’ın gözdesi Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik bile yok siz bir de karşıdaki araca bakın
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Elon Musk’un gözdesi olarak gördüğü Tesla Cybertruck ilk kazasını gerçekleştirdi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir araçla kafa kafaya çarpışan Cybertruck kazadan çizik dahi almadan çıktı. Çarpıştığı Toyota Corolla ise perte çıktı. Korkunç kazada ise can kaybı yaşanmadı. 

    ELON MUSK’IN GÖZDE ARACIYDI 

    2019 yılında Elon Musk tarafından tanıtılan ardından piyasaya sürülen Tesla Cybertruck, geçtiğimiz aylarda satışa çıkarılmıştı. Kendine has özellikleriyle yoğun ilgi gören Cybertruck'in çelik yapısı ve tankı andıran görüntüsü yoğun ilgi görmüştü. Özellikle gerçekleşecek bir kazada Cybertruck'in nasıl bir durumda olacağı merak konusu olmuştu. 

    Elon Musk’ın gözdesi Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik bile yok siz bir de karşıdaki araca bakın

    GÖRENLER ŞOK GEÇİRDİ! ÇİZİK BİLE ALMADI 

    17 yaşındaki sürücünün kullandığı Tesla Cybertruck, karşıdan gelen Toyota Corolla ile kafa kafaya çarpıştı. Cybertruck'le çarpışan aracın ön kısmında hasar oluşurken kazada can kaybı yaşanmadı. Cybertruck ise kazada neredeyse çizik bile almadı.

    Elon Musk’ın gözdesi Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik bile yok siz bir de karşıdaki araca bakın

    Reddit'te yayınlanan fotoğraflar Corolla'nın ön kısmında ciddi hasar olduğunu gösteriyor. Cybertruck'un görebildiğimiz parçaları, yan perde hava yastıklarının açılmasına rağmen aynı hasarı göstermiyor. Ancak biz sadece yolcu tarafını görebiliyoruz ve fotoğrafta diğer tarafı pek göremiyoruz.

    California Karayoılları tarafından yapılan açıklamada havanın bulutlu ve yağışlı olduğu ve Cybertruck sürücüsünde hafif bir yaralanma olduğu yönünde.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Güncel > Elon Musk’ın gözdesi Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Birinde çizik bile yok siz bir de karşıdaki araca bakın
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