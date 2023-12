Musk, Zuckerberg, Gates, Bezos... Teknoloji milyarderlerinin beslenme alışkanlıkları şaşırttı

26 Aralık 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:22

Dünyanın en zenginlerinden olan teknoloji liderlerinin kişisel şeflere veya üst düzey sağlıklı gıdalara ödeyecek paraya sahip olmaları, iyi bir beslenme alışkanlığı edindikleri anlamına gelmiyor. Kimisi Paleo diyeti ve veganlık gibi son moda sağlık akımlarını denerken, kimisi ise kahvaltıda çikolata yemekten hoşlanıyor veya günlerce yemek yemeyen teknoloji milyarderleri de var.

Peki, teknoloji milyarderleri nasıl besleniyor? Tesla CEO'su Elon Musk ile başlayalım...

ELON MUSK SANKİ BİR ÇOCUK GİBİ YİYİP İÇİYOR

Amerikalı yazar Ashlee Vance, Tesla, X (Twitter) ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın biyografisini kaleme aldı. Musk'ın beslenme alışkanlığı üzerine, "Eğer bir yolu olsaydı daha fazla çalışabilmek için yemek yemezdim" dediği görülüyor.

Elon Musk, eskiden kahvaltı yapmadığını söylüyor ve bunun yerine Mars çikolatası veya donut yediğini belirtiyor. 2017'ye gelindiğinde Entrepreneur'e konuşan milyarder, "Tatlı şeyleri azaltmaya çalışıyorum, omlet ve kahve tüketmeliyim" dedi.

Yine de tatlı yiyecekleri bıraktığı söylenemez. Bu yıl X'teki bir paylaşımında Musk, her sabah bir donut yediğini yazmıştı.

Ayrıca 2020 yılında Joe Rogan'a "Lezzetli yemekler yemeyi ve daha kısa bir hayat yaşamayı tercih ederim" şeklinde iddialı bir açıklama bile yaptı.

Musk'ın gereksiz gördüğü tek öğün kahvaltı değil, öğle yemeğini de atlamaktan yana kendisi. Toplantılarda asistanının getirdiği yiyecekleri "beş dakikada yuttuğunu" söyleyen Musk, özellikle iş görüşmeleri sırasındaki akşam yemeklerini ise önemsiyor.

Elon Musk, Reddit’in AMA (Ask Me Anything) etkinliğinde Fransız mutfağını ve barbekü sevdiğini söyledi. Ayrıca diyet kola tiryakisi. Hatta geçtiğimiz yıl paylaştığı bir fotoğrafta, yatağının başucundaki sehpada dört kutu kafeinsiz diyet kola görünmüştü. Musk, yıllardır bu içeceğe olan sevgisini defalarca dile getirdi. 2007 yılında Musk'ın bir ara günde sekiz kutu kola içtiği ortaya çıkmıştı.

MARK ZUCKERBERG, AVLADIĞI HAYVANLARI YİYOR

Meta şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, 2011 yılında sadece kendi avladığı hayvanları yemek üzere 'kişisel challenge (meydan okuma)' başlattı. Milyarder iş insanı, avladığı hayvanları arkadaşları ve misafirleriyle de paylaşıyor.

Hatta Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, Zuckerberg'in evine gittiğinde Meta CEO'sunun avladığı keçiyi kendisine ikram ettiğini söyledi. Dorsey, keçinin soğuk servis edildiğini belirtirken, salata yemeyi tercih ettiğini söyledi.

DORSEY, 7 ÖĞÜN YEMEK YEMEYE BAŞLADI

Twitter'ın eski CEO'su ve kurucu ortağı Dorsey, 2012 yılında yaptığı bir açıklamada, kahvaltıda soya soslu iki haşlanmış yumurta yediğini söyledi.

Dorsey aynı zamanda ana akım diyet modalarını denedi. Kendisi bir vegandı ancak çok fazla beta-karoten (havuçta bulunan turuncu pigment) cildinin turuncuya dönmesine neden oldu. Böylece 2013 yılına gelindiğinde rafine şeker, tahıl ve işlenmiş gıda tüketimini yasaklayan avcı-toplayıcı rejim olan Paleo diyetine başladı.

2019 yılında, iş haftası boyunca günlük olarak sadece akşam yemeği yediğini, ardından tüm hafta sonu yemek yemediğini açıkladı. Ancak 2020'de haftada yedi öğün yemek yediğini söyledi.

BRANSON, HER GÜN 20 BARDAK ÇAY İÇİYOR

İngiliz milyarder iş insanı ve Virgin Holding'in sahibi Richard Branson, 2016 yılında Daily Mail ile röportajında, her gün 20 bardak İngiliz çayı içtiğini söyledi. Branson, kahvaltıda meyve salatası ve müsli ile güne başlıyor. Ara sıra ise ringa balığına benzeyen çiroz yiyor.

Milyarder, 2017 yılında Virgin'in web sitesindeki bir blog yazısında, günlerini egzersiz yaparak, ailesiyle vakit geçirerek ve öğle yemeği vaktinde yapmayı tercih ettiği iş toplantılarıyla doldurduğunu aktardı.

Akşam yemeklerinde ise "hikayelerin paylaşıldığı ve yeni fikirlerin doğduğu" grup yemeklerini tercih ediyor. Branson gece 23.00 civarında yatıyor ve her gün yaklaşık altı saat uyuyor. Aralık ayında Branson, tenis oynamak için sabah 6 civarında uyandığını söyledi.

BEZOS AKDENİZ AHTAPOTU SİPARİŞ ETTİ

Bu yılın başlarında Lauren Sanchez, nişanlısı Bezos'un her pazar sabahı krep yaptığını söylemişti. Sanchez, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Bezos'un kişisel antrenörü Wes Okerson ile birlikte "antrenmanlarına son derece bağlı" olduğunu söyledi.

D Magazine'in haberine göre Bezos, 2014 yılında Amazon'un satın aldığı küçük bir e-ticaret şirketiyle yaptığı toplantıda patates, pastırma, yeşil sarımsaklı yoğurt ve haşlanmış yumurtadan ve Akdeniz ahtapotundan oluşan bir kahvaltı sipariş etti.

BILL GATES, ÇİZBURGER VE DİYET KOLA SEVİYOR

Bu yılın başlarında, Michelin yıldızlı şef Jordi Cruz, bir zamanlar Gates'in tüm restoranını iki günlüğüne rezerve ettiğini ve yalnızca diyet kola sipariş ettiğini söyledi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eskiden kahvaltılarda Cocoa Puffs yediğini açıklamıştı. Ayrıca milyarderin çizburger sevdiği de biliniyor.

Reddit'te düzenlenen Ask Me Anything (Bana İstediğini Sor) etkinliğinde en sevdiği sandviç sorulunca "Cheeseburger, Cheeseburger, Cheeseburger" şeklinde cevaplamıştı.

Netflix dizisi 'Inside Bill's Brain'de Gates, toz içecek Tang'i çok sevdiğini şu sözlerle aktardı: "Ay'a götürdükleri portakallı şekerli bir içecek olan Tang'den bir paket satın alırdım ve yemek yerine onu elime döker ve bir şeyler üzerinde çalışırken yalardım."

Bu içeceği yalamasının nedeni ise işi bırakmadan enerji almakmış.

STEVE JOBS'IN İLGİNÇ BESLENME ALIŞKANLIĞI

Walter Isaacson'ın biyografisine göre, Apple'ın kurucu ortağı Jobs, bazen haftalarca tek öğünde yalnızca bir veya iki yiyecek yiyordu. Bir dönem öğünleri havuç ve elmadan oluşuyordu. Kitapta, bir dönem yalnızca meyve, sebze, kuruyemiş, tohum ve tahıl yediği yazıyor.

Jobs, Reed College'da birinci sınıftayken "et yememeye söz verdiğini", daha sonra ise tahıl ve sütten vazgeçtiğini söyledi. Jobs, bunun sonucunda düzenli olarak deodorant kullanmasına veya duş almasına gerek olmadığına bile inanmış.

Biyografiye göre Jobs bazen birkaç gün boyunca yemek yemiyordu.

2003 yılında Jobs'a pankreas kanseri teşhisi konduğunda, bol miktarda meyve suyu ve havuç yiyerek kendi diyetiyle kendini iyileştirmeye çalıştı.

Beş yıl sonra, pankreasının bir kısmı çıkarıldıktan sonra balık ve diğer proteinleri beslenmesine yeniden dahil etti. Ancak Apple'ın kurucu ortağı 2011'deki ölümüne kadar çoğunlukla sıvı bir diyet uyguluyordu.

SAM ALTMAN, VEJETARYEN

ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman ise çocukluğundan beri vejetaryen. Sam Altman 2018'deki bir blog yazısında vejetaryen olduğunu açıklarken, ayrıca takviye olarak B-12, Omega-3, Demir ve D-3 vitamini aldığını belirtti.

Altman’ın son zamanlarda yaşlanmayı yavaşlatmak amacıyla biohackerlar arasında popüler hâle gelen bir takviye aldığı da biliniyor.