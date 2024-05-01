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iPhone'daki bir hata, kullanıcıları çıldırttı! Apple'dan "hata" açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone&#039;daki bir hata, kullanıcıları çıldırttı! Apple&#039;dan &quot;hata&quot; açıklaması

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belki de her sabah yaşanan kısa süreli işkencelerden biridir 'alarm sesleri'. Ancak ister Android'de ister iOS'ta olsun en sık kullanılan uygulamalardan biri. Dünyadaki çoğu insan sabahları erken kalkmak zorunda. Bu nedenle bir akıllı telefonun yapması gereken en büyük görevlerden biri alarmı çalmaktır. Ancak bazı iPhone'lar bu görevi yerine getirmiyor. İşte son birkaç gündür ortaya çıkan iPhone alarmının çalmaması sorunlarından bazıları ve çözümlerinin detayları...

Apple, iPhone telefonlarında bulunan işletim sistemi olan iOS için yazılım geliştirmeye devam ediyor ve sürekli yeni güncellemeler yayınlıyor. Bu güncellemeler kullanıcılara önemli yenilikler getiriyor. Ancak bazen beklenmedik sorunları da beraberinde getirebiliyorlar.

Bunun nedeni, bu işletim sistemini geliştirenlerin de insan olması ve dolayısıyla insan hatası unsurunun yok olmaması. Son olarak iPhone kullanıcıları alarmlarının çalmadığından şikayet etmeye başladı. Apple cephesinden açıklama geldi.

iPhone'daki bir hata, kullanıcıları çıldırttı! Apple'dan

ALARM ÇALIŞMIYOR

Today Show'un haberine göre, bazı iPhone kullanıcıları kurdukları alarmın çalmadığından şikayetçi. Başka bir deyişle, cihaz titreşiyor ancak ses vermiyor. Uyanma sorunu yaşayanlar için sadece telefonun titremesi yeterli olmayabiliyor. 

Apple, sorunun farkında olduğunu ve bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirketin, yakın bir zamanda yeni bir güncelleme yayınlaması bekleniyor. Şu an yeni güncelleme için net bir tarih verilmedi.

iPhone'daki bir hata, kullanıcıları çıldırttı! Apple'dan

Sosyal medyada bazı kullanıcılar iPhone'daki alarm çalmama sorununun nedeninin dikkat farkındalığı özelliğinden kaynaklandığını iddia ediyor. Apple bu konu hakkında detaylı bir açıklama henüz yapmadı. 

Apple, yayınladığı yeni güncellemelerde çalışan özellikleri bozmasıyla eleştirilerin hedefi konumunda. Kullanıcılar telefon üreticisinden her güncellemede bir yenilik bekliyor, şirketin şu anlık böyle bir güncelleme planı yok. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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