Bir şehre yetecek elektrik çalmışlar! 210 milyon liralık kaçak bedelini vatandaş ödüyor

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın yedi ilçesinde kaçak elektrik kullanımına imkân sağlayan 351 illegal trafo belirledi. Trafoların 100 bin nüfuslu bir şehrin bütün ihtiyacını karşılayacak 53 bin 500 KVA gücünde olduğu tespit edildi. Oluşan 210 milyon liralık zarar faturalara yansıtıldı.

Türkiye’nin büyük meselelerinden biri olan kaçak elektrik kullanımının boyutu Şanlıurfa’da yapılan jandarma destekli drone’lu denetimde bir defa daha gözler önüne serildi. Türkiye’de dağıtılan elektriğin yüzde 17,8’ine denk gelen 20 bin 181 gigawatt enerjinin kayıp - kaçak olduğu belirtilirken Dicle Elektrik’in Şanlıurfa’nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirdiği kontrollerde 100 bin nüfuslu bir şehre yetecek 53 bin 500 KVA (kilo-volt-amper) gücünde 351 kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi. Ceylanpınar ve Viranşehir’de 19 kayıt dışı trafoya el koyan dağıtım şirketi, kalan 332 kayıt dışı trafoya el konulması için suç duyurusunda bulundu.

ÜLKENİN KESİNTİSİZ ENERJİ ARZINI TEHDİT EDİYOR

Dicle Elektrik yaptığı açıklamada, bugüne kadar süren mücadele neticesinde bölge genelinde yüzde 42,8’e düşürülen kaçak tüketimle mücadeleye vurgu yaptı. Açıklamada şöyle denildi: Bölgede elektriği bu şekilde hunharca ve kaçak kullanan vatandaşlar dağıtım ve iletim hatlarını çok büyük zararlar vermektedir. Bu durum bölgedeki abonelerin kaliteli ve kesintisiz elektrik kullanma haklarını yok etmektedir. Özellikle tarımsal sulama döneminde hatlara orantısız aşırı yüklenme sebebiyle meydana gelen arızalar, bu bölgelerdeki dağıtım şebekesinin tamamen çökmesine sebep olmakta ve uzun süreli kesintilere sebep olmaktadır. Bu durum sadece bölgenin değil, ülkenin kesintisiz enerji arzını da tehdit ettiği için bu şekilde kaçak kullanımın devam etmesi durumunda, şebekenin aşırı yüklenildiği zamanlarda zorunlu kesintiler de kaçınılmaz olacaktır. Elektrik hırsızlığı ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

"KAÇAĞIN BEDELİNİ BÜTÜN ÜLKE İNSANI ÖDÜYOR"

Yetkililer, kaçak yollarla elektrik tüketenlerin normalden 9 ila 10 kat daha fazla elektrik sarf ettiklerini bildirerek, basit bir hesapla tespit edilen elektrik hırsızlığının ekonomik boyutunu gözler önüne serdi. Bunun ekonomiye maliyetinin 210 milyon lirayı geçtiğini kaydeden yetkililer “Kaçağın bedelini bütün ülke insanı ödüyor. Vatandaşlarımıza kanunen ve vicdanen kabul edilemez bu suça ortak olmamaları konusunda çağrı yapıyoruz” dediler.