Ayakkabı numaranız sürekli büyüyorsa dikkat! Dev hastalığı belirtisi olabilir

Büyüme hormonunun aşırı salgılanmasıyla ortaya çıkan akromegali hastalığının en önemli belirtileri ellerde ayaklarda ve burunda meydana gelen büyümedir.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Halk arasında ‘dev hastalığı’ olarak bilinen akromegalinin ciltte et benlerinde ve benlerde artış, dudak, burun ve dilde büyüme ve eklem ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tomris Erbaş, hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirtti ve erken tedavinin önemine vurgu yaptı. Akromegalinin büyüme hormonunun aşırı miktarda salgılanması sonucu gelişen bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erbaş, belirtilerinin görülme sıklığı ve şiddetinin kişiden kişiye değişebildiğini söyledi.

AYAK, BURUN, DUDAK VE DİLDE BÜYÜME...

Prof. Dr. Erbaş, erken belirtilerin hafif olduğunu, baş ağrısı ve eller ile ayaklarda şişme-büyüme şeklinde olabildiğini dile getirerek “Zaman içinde hastalar el parmaklarında ve ayakkabı numarasında, özellikle de ayakların genişliğinde artış fark edebilir. Yavaş ilerleyen kemik ve yumuşak dokudaki genişlemeler, hastanın yüz özelliklerinin de değişmesine neden olur. Burun, dudak ve dilde büyüme, kaş bölgesinde belirginleşme, diş aralarında açılma ve alt çenede öne doğru ilerleme olur. Hastaların şimdiki durumunu yıllar önce çekilmiş eski fotoğrafları ile karşılaştırılarak yüzde oluşan değişiklikler daha kolay anlaşılabilir” diye konuştu.