Dünyanın en uzun adamı ile en kısa kadını buluştu! Ortaya ilginç görüntüler çıktı

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa kadını" Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya geldi.

Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra Irvine'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, birlikte kahvaltı yaptı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Eğlenceli zaman geçiren ikili, kahvaltının ardından hatıra fotoğraf çektirdi. Kösen ve Amge, ABD'li bir yapımcının daveti üzerine gerçekleşen organizasyon kapsamında yarın Los Angeles'a gidecek. Sultan ve Jyoti'nin buluşması, ABD'li bir prodüktör tarafından kayda alınacak.