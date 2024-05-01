Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Samsung'dan Apple'a rakip saat geliyor! Premium Galaxy Watch modelleri onayladı!

Samsung'dan Apple'a rakip saat geliyor! Premium Galaxy Watch modelleri onayladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung&#039;dan Apple&#039;a rakip saat geliyor! Premium Galaxy Watch modelleri onayladı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsung, Galaxy Watch saatlerinde uyguladığı stratejiyi değiştirme kararı aldı. Yeni geliştirilen Galaxy Watch 7 serisinin iki yerine üç modelden oluşması bekleniyor. Güney Koreli marka yaptığı basın açıklamasında giyilebilir cihaz stratejisiyle ilgili önemli detayları açıkladı.

Samsung, giyilebilir cihazlar için Galaxy Ring gibi yeni modellerin ve tasarımsal değişiklikleri içerecek ve Galaxy ekosistem deneyimini yeni akıllı saatlerinde kullanıcılarına yansıtmayı hedeflediğini açıkladı. Yeni premium saatlerin isimleri gizemini korusa da markanın gerçekten de Galaxy Watch serisinde yeni modeller duyurabileceğini gösteriyor.

Güney Koreli markanın Galaxy Watch 4 (2024) olarak adlandırılan uygun fiyatlı bir Galaxy Watch üzerinde çalıştığı söyleniyor. Buna ek olarak, geçmişte yayınlanan bir rapor da şirketin yaklaşan Watch 7 serilerinden birinde dikdörtgen bir akıllı saate geri döneceğini ima etmişti.

Samsung'dan Apple'a rakip saat geliyor! Premium Galaxy Watch modelleri onayladı! - 1. Resim

Samsung yaptığı açıklamada ayrıca Galaxy Ring gibi yeni tasarımlarla daha fazla giyilebilir cihaz piyasaya sürebileceğini gösteriyor.

Basın açıklamasında ayrıca "şirketin yeni premium modellerin piyasaya sürülmesi yoluyla yükseltme talebini karşılamak için çaba göstereceği" belirtiliyor.

Kullanıcılar tarafından talep edilen yükseltmelerin daha premium Galaxy Watch modellerinde uygulanacağını tahmin ediliyor. Galaxy Watch 6 Classic şu anda premium model olarak sunuluyor. Galaxy Watch 7 serisiyle birlikte Classic'ten kesinlikle bir üst model olan Pro ya da Ultra modellerini alabiliriz.

Apple Watch Ultra'ya rakip olması beklenen cihazın tasarımı ve isminin ne olacağı şu anda belirsizliğini koruyor. 

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 1 Mayıs kısıtlaması sona erdi! Trafiğe kapatılan yollar açıldı, toplu taşıma seferleri normale döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple, yeni özelliklerin yanı sıra Safari'yi de yapay zeka özellikleriyle donatıyor! Peki nasıl görünecek? - TeknolojiApple, Safari'yi yapay zeka ile yeniden tasarlıyor!Yapay zeka savaşları başladı! Apple, Google'ın yapay zeka uzmanlarını işe almaya başladı! Mark Zuckerberg rakip çalışanlara mail atıyor! - TeknolojiApple, Google'ın çalışanlarını koparma peşinde!Pilotlar, HAVELSAN A320 Simülatörü ile daha güvenli ve etkili uçuş eğitimi alacak! İmzalar atıldı, 3 farklı motor tipi ile eğitimler verilecek! - TeknolojiPilotlar HAVELSAN ile daha güvenli!iPhone'daki bir hata, kullanıcıları çıldırttı! Apple'dan "hata" açıklaması - TeknolojiiPhone'daki bir hata, kullanıcıları çıldırttı!Çin uzay istasyonu mürettebatı Dünya'ya dönüyor! - TeknolojiÇin uzay istasyonu mürettebatı Dünya'ya dönüyor!Bilgisayarın, gizemli dünyasında kendi PC'nizi kurun. Bilgisayar parçaları hakkında bilgi edinin! Hangi parçaları almalısınız? - TeknolojiBilgisayar parçaları hakkında bilmeniz gereken her şey!
Sonraki Haber Yükleniyor...