Samsung'dan Apple'a rakip saat geliyor! Premium Galaxy Watch modelleri onayladı!

Samsung, Galaxy Watch saatlerinde uyguladığı stratejiyi değiştirme kararı aldı. Yeni geliştirilen Galaxy Watch 7 serisinin iki yerine üç modelden oluşması bekleniyor. Güney Koreli marka yaptığı basın açıklamasında giyilebilir cihaz stratejisiyle ilgili önemli detayları açıkladı.

Samsung, giyilebilir cihazlar için Galaxy Ring gibi yeni modellerin ve tasarımsal değişiklikleri içerecek ve Galaxy ekosistem deneyimini yeni akıllı saatlerinde kullanıcılarına yansıtmayı hedeflediğini açıkladı. Yeni premium saatlerin isimleri gizemini korusa da markanın gerçekten de Galaxy Watch serisinde yeni modeller duyurabileceğini gösteriyor.

Güney Koreli markanın Galaxy Watch 4 (2024) olarak adlandırılan uygun fiyatlı bir Galaxy Watch üzerinde çalıştığı söyleniyor. Buna ek olarak, geçmişte yayınlanan bir rapor da şirketin yaklaşan Watch 7 serilerinden birinde dikdörtgen bir akıllı saate geri döneceğini ima etmişti.

Samsung yaptığı açıklamada ayrıca Galaxy Ring gibi yeni tasarımlarla daha fazla giyilebilir cihaz piyasaya sürebileceğini gösteriyor.

Basın açıklamasında ayrıca "şirketin yeni premium modellerin piyasaya sürülmesi yoluyla yükseltme talebini karşılamak için çaba göstereceği" belirtiliyor.

Kullanıcılar tarafından talep edilen yükseltmelerin daha premium Galaxy Watch modellerinde uygulanacağını tahmin ediliyor. Galaxy Watch 6 Classic şu anda premium model olarak sunuluyor. Galaxy Watch 7 serisiyle birlikte Classic'ten kesinlikle bir üst model olan Pro ya da Ultra modellerini alabiliriz.

Apple Watch Ultra'ya rakip olması beklenen cihazın tasarımı ve isminin ne olacağı şu anda belirsizliğini koruyor.