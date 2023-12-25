25 Aralık 2023 16:59 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:23

Çin, dört meteoroloji uydusunu başarılı bir şekilde fırlattı. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle fırlatılan Tianmu-1 uyduları, planlandığı gibi yörüngeye oturdu. Uyduların, ticari meteoroloji veri hizmetleri için kullanılması öngörülüyor.

ÇİN UZAY ARACI ABD ÜZERİNDEN SİNYAL GÖNDERİYOR

Öte yandan, Çin tarafından Dünya'nın yörüngesine fırlatılan gizli bir uzay aracının Kuzey Amerika üzerinden güçlü sinyaller gönderdiği iddia edildi. "Shenlong" adlı uzay uçağı, üç yıl içinde üçüncü defa Dünya'nın yörüngesine ulaşarak arkasına 6 gizemli nesne taktı. Bu nesnelerin ne olduğu bilinmezken ABD Uzay Kuvvetlerinin sıkı takibinde.

Deneysel yörünge uçağı Shenlong, 14 Aralık'ta Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezinden Long March 2F roketiyle fırlatılmış ve alçak Dünya yörüngesine ulaşmıştı. Shenlong, uydu izleme topluluğu tarafından NESNE A'dan F'ye kadar belirlenen altı nesneyi konuşlandırdı.

Amatör gök bilimci Scott Tilley, uçağın yaydığı sinyalleri takip ettiğini açıkladı. Tilley, gizemli uzay uçağının Kuzey Amerika üzerinden geçerken daha güçlü sinyaller gönderdiğini söyledi.

Tilley'e göre uçak, British Columbia, Kanada yakınlarındaki bir yer istasyonunu veya tekneyi hedef aldı. Ancak halen Çin uçağının neyin peşinde olduğu, tam olarak görevinin ne olduğu bilinmiyor. Ayrıca uzay uçağının arkasındaki 6 gizemli nesnenin ne işe yaradığına ilişkin de bir açıklama yok.

Çin basınındaki haberlere göre, uzay uçağının görevi 'uzayın barışçıl kullanımı için teknik destek' sağlamak. Ancak ABD'nin Boeing X-37B gizli uzay uçağının tanıtım görselleri yayınlanırken, Çinli muadilinin hiçbir görüntüsü yayınlanmadı.

S2A Systems'a göre uçağın arkasındaki nesnelerden bazılarının özellikleri ise şu şekilde: B Nesnesi çok parlak, D Nesnesi'nde ışık eğrisi istikrarlı ve uydu olduğu düşünülüyor. C Nesnesi hızla dönen sönük bir enkaz parçası gibi görünmekte.