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Migren iğnesi atak sayısını azaltıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Migren iğnesi atak sayısını azaltıyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baş ağrısının en sık görülen türlerinden biri olan migren birden fazla tedavi yöntemi olduğunu söyleyen nöroloji uzmanı Dr. Büşra Ölmez, diğer ilaç tedavilerine dirençli seyreden, sık migren atakları yaşayan hastaların migren iğnesinden fayda görebileceğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bu alandaki en son tedavi gelişmelerinden biri olan migren iğnesinin aşı olarak bilindiğine işaret eden Dr. Ölmez “Migren iğnesi aylık olarak uygulanan, migren ağrılarının sıklığını ve şiddetini azaltmaya yönelik bir tedavi. Cilt altına enjekte ediliyor. Bu ilaç, CGRP isimli migren ağrılarının oluşum mekanizmasında önemli rol oynayan bir maddeyi bloke ederek etkisini gösteriyor.

AĞRI SAYISINI AZALTIYOR

18 yaşından küçüklerde, gebe ve emzirenlerde kullanılmıyor. Önce hastanın bu tedavi için uygun olup olmadığı bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Hastaların büyük kısmında aylık ağrı sayılarında azalma sağlanıyor. En az 3-6 ay tedavinin sürdürülmesi tavsiye ediliyor” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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