Simit, poğaça ve kaymağa dikkat! Migreni tetikleyen gıdalar yapay zekâyla tespit edildi

Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinde (NÖROM) yürütülen bilimsel araştırmada, yapay zekâ yardımı ile migren hastalığında “beyin-bağırsak-gıda” etkileşiminin şifreleri bulundu. Simit ve poğaça da migreni tetikleyenler listesinde yer aldı. İşte detaylar...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Gazi Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Merve Hilal Ceren Akgör ve Doç Dr. Doğa Vurallı’nın aralarında bulunduğu bilim adamları tarafından migren ataklarının tetiklenmesine sebep olan gıdalarla ilgili yapılan araştırma sonuçları, “Journal of Clinical Medicine” dergisinde yayımlandı.

MİGRENİ TETİKLİYOR

125 farklı gıdanın yapay zekâ ile analiz edildiği araştırmada, aşırı ağrı kesici kullanımının migreni tetiklediği gösterildi. Yine araştırma normalde baş ağrısı ile ilişkisi bilinmeyen kiraz, karpuz gibi bazı meyvelerin ve sağlıklı gıdaların migren hastalarında tetikleyici olduğunu gösterdi. Ayrıca kaymak, krema, poğaça, simit, sucuk pastırma gibi işlenmiş et ürünleri, hazır konserve ve dondurulmuş gıdalar, mayonez, ketçap gibi hazır soslar, kırmızı renkli gıda boyası içeren tatlılar tetikleyici listesinde yer aldı. Bu sonuçlar gıda içeriğindeki histamin yanında dopaminin de baş ağrısındaki tetikleyici rolüne işaret etmiş oldu.