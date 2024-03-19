Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Sağlık > Simit, poğaça ve kaymağa dikkat! Migreni tetikleyen gıdalar yapay zekâyla tespit edildi

Simit, poğaça ve kaymağa dikkat! Migreni tetikleyen gıdalar yapay zekâyla tespit edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Simit, poğaça ve kaymağa dikkat! Migreni tetikleyen gıdalar yapay zekâyla tespit edildi

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinde (NÖROM) yürütülen bilimsel araştırmada, yapay zekâ yardımı ile migren hastalığında “beyin-bağırsak-gıda” etkileşiminin şifreleri bulundu. Simit ve poğaça da migreni tetikleyenler listesinde yer aldı. İşte detaylar...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Gazi Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Merve Hilal Ceren Akgör ve Doç Dr. Doğa Vurallı’nın aralarında bulunduğu bilim adamları tarafından migren ataklarının tetiklenmesine sebep olan gıdalarla ilgili yapılan araştırma sonuçları, “Journal of Clinical Medicine” dergisinde yayımlandı.

MİGRENİ TETİKLİYOR

125 farklı gıdanın yapay zekâ ile analiz edildiği araştırmada, aşırı ağrı kesici kullanımının migreni tetiklediği gösterildi. Yine araştırma normalde baş ağrısı ile ilişkisi bilinmeyen kiraz, karpuz gibi bazı meyvelerin ve sağlıklı gıdaların migren hastalarında tetikleyici olduğunu gösterdi. Ayrıca kaymak, krema, poğaça, simit, sucuk pastırma gibi işlenmiş et ürünleri, hazır konserve ve dondurulmuş gıdalar, mayonez, ketçap gibi hazır soslar, kırmızı renkli gıda boyası içeren tatlılar tetikleyici listesinde yer aldı. Bu sonuçlar gıda içeriğindeki histamin yanında dopaminin de baş ağrısındaki tetikleyici rolüne işaret etmiş oldu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yakın geleceğin problemi yaşlı sağlığı! - SağlıkYakın geleceğin problemi yaşlı sağlığı!Yeni bebek heyecanı kâbusa dönüşüyor! Sinsi hastalık "Lohusa" sendromu - SağlıkSinsi hastalık "Lohusa" sendromuRamazanda şişkinliği geçiriyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Yol kenarlarında bile bolca var - SağlıkRamazanda şişkinliği geçiriyor, kabızlıktan eser bırakmıyor! Yol kenarlarında bile bolca varKadınlarda vakalar arttı: Dünyadaki ölümlerin en büyük nedeni - SağlıkKadınlarda vakalar arttı: Dünyadaki ölümlerin en büyük nedeniYemeden bir kez daha düşünün: Bağırsak kanseri riskini yüzde 40 artırıyor - SağlıkYemeden bir kez daha düşünün: Bağırsak kanseri riskini yüzde 40 artırıyorUzmanı cevapladı: Sahur yapmamak kilo verdirir mi? - SağlıkUzmanı cevapladı: Sahur yapmamak kilo verdirir mi?Kahramanmaraş depremi uyku sağlığını bozdu - SağlıkKahramanmaraş depremi uyku sağlığını bozduDoğal tuzlarda arsenik tehlikesi: Zehir saçıyor! - SağlıkDoğal tuzlarda arsenik tehlikesi: Zehir saçıyor!Genç nesli bekleyen tehlike: Sosyal jet-lag - SağlıkGenç nesli bekleyen tehlike: Sosyal jet-lagTereyağı ile karıştırıp bol bol yiyin! Demir eksikliği diye bir şey bırakmıyor, kansızlığı tarihe gömüyor - SağlıkDemir eksikliği diye bir şey bırakmıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...