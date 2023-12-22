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    Soğuk havalar migren ataklarını tetikliyor

    Mevsim geçişleriyle artış gösteren migren atakları, havaların soğumasıyla daha da şiddetleniyor.

    Soğuk havalar migren ataklarını tetikliyor
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Nöroloji Uzmanı Dr. Deniz Eylem Yalçınkaya, “Tedavi edilmezse ağrılar daha çok ağırlaşıyor ve kronikleşiyor. Migren atağı sırasında hasta düşünemiyor, konuşma bozukluğu dahi olabiliyor. Yine sinirlilik yapıyor. Araştırmalar migrenin beyne zarar verdiğini ortaya çıkardı. Hastaların çok sık migren atağı geçirmesi epilepsi atağı gibi beyne zarar veriyor. Beynin ön bölümünde damar tıkanıklığına yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

    ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

    Son yıllarda migren iğneleri ile çok güzel sonuçlar alındığını dile getiren Yalçınkaya “İğnenin yapılabilmesi için hastanın ayda 4-5’ten fazla atak geçirmiş olması gerekiyor. İlk doz yükleme olarak yapılıyor. Daha sonra ayda bir doz şeklinde, bir yıl boyunca uygulanıyor” bilgisini paylaştı.

    Dr. Yalçınkaya alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı: Soğuk hava migreni tetikler. Sabahları duş alıp evden çıkılmamalı, baş bölgesi mutlaka korunmalı. Bol su tüketilmeli.

    Türkiye Gazetesi /  - Sağlık
    MigrenBaş Ağrısı
    Haberler > Sağlık > Soğuk havalar migren ataklarını tetikliyor
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