Soğuk havalar migren ataklarını tetikliyor

22 Aralık 2023 07:39 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 07:39

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Nöroloji Uzmanı Dr. Deniz Eylem Yalçınkaya, “Tedavi edilmezse ağrılar daha çok ağırlaşıyor ve kronikleşiyor. Migren atağı sırasında hasta düşünemiyor, konuşma bozukluğu dahi olabiliyor. Yine sinirlilik yapıyor. Araştırmalar migrenin beyne zarar verdiğini ortaya çıkardı. Hastaların çok sık migren atağı geçirmesi epilepsi atağı gibi beyne zarar veriyor. Beynin ön bölümünde damar tıkanıklığına yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Son yıllarda migren iğneleri ile çok güzel sonuçlar alındığını dile getiren Yalçınkaya “İğnenin yapılabilmesi için hastanın ayda 4-5’ten fazla atak geçirmiş olması gerekiyor. İlk doz yükleme olarak yapılıyor. Daha sonra ayda bir doz şeklinde, bir yıl boyunca uygulanıyor” bilgisini paylaştı.

Dr. Yalçınkaya alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı: Soğuk hava migreni tetikler. Sabahları duş alıp evden çıkılmamalı, baş bölgesi mutlaka korunmalı. Bol su tüketilmeli.