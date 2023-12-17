Katkılı gıdalar migren atağını tetikliyor

17 Aralık 2023 08:20 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 08:42

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Çocuklar ve gençlerde görülen migren ataklarının yüzde 14’e kadar yükseldiğini belirten uzmanlar, bunun birinci nedeninin katkı maddeli gıdalar olduğunu söyledi. Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Semih Ayta, özellikle katkı maddeli her türlü gıdanın migren ataklarının şiddetini artırdığını söyledi. Ayta “Mayalı içecekler, çikolata ve katkı maddeli yiyecekler çocuklarda migren ataklarını daha şiddetlendiriyor. Örneğin, çocukların soğuk çay tüketmesini hiç önermiyoruz çünkü bunların içinde çok fazla katkı maddesi var. Yine, şimdiki gençler çok fazla ‘noodle’ tüketiyor. Tüketilen gıdada ne kadar çok katkı maddesi varsa migren atakları da o kadar artıyor” ifadelerini kullandı. Migren yakınmaları olan çocukların tedavisine ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Semih Ayta, bu çocukların aç, susuz ve uykusuz kalmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: Mutlaka, evden çıkmadan kahvaltı yapmalı. Uzun açlık ve uykusuzluk, migren ataklarını kolaylaştırıyor. Bu sebeple çocukların uzun süre aç, uykusuz kalmaması, en az 7-8 saat uyuması, öğün atlamaması gerekiyor. En önemli hususlardan biri de bol su içilmesi.

Gittikçe artan ekran bağımlılığının da migren ataklarında ciddi olumsuz etkileri olduğunu belirten Ayta “Çocukların, bilgisayar başında geçirdiği sürenin kısıtlanması önemli” diye konuştu.