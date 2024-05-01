Apple, yeni özelliklerin yanı sıra Safari'yi de yapay zeka özellikleriyle donatıyor! Peki nasıl görünecek?

Bir dolu yenilik var: Apple Watch 10 gelişmiş özelliklerle geliyor!

Bir dolu yenilik var: Apple Watch 10 gelişmiş özelliklerle geliyor!

Apple, Safari web tarayıcısının kullanıcı arayüzü ayarlarını, gelişmiş içerik engelleme özellikleri ve Akıllı Arama olarak isimlendirilen yeni bir yapay zeka destekli sürümünü test ediyor.

2024 yılında Safari 18 olarak piyasaya çıkması beklenen yeni web tarayıcısı şu anda test aşamasında. Apple'ın yeni duyuracağı işletim sistemi olan iOS 18 ve macOS 15'in birlikte değerlendiriliyor.

Tüm yeni özelliklerin yeni işletim sistemiyle yayınlanması halinde, kullanıcılar yeni bir kullanıcı arayüzüne (UI), bir "Web silgisi" özelliğine ve yapay zeka sayesinde içerik özetleme özelliklerine sahip olacaklar.

AKILLI ARAMA - YAPAY ZEKAYLA GELİŞTİRİLMİŞ TARAMA VE METİN ÖZETLEME

Safari 18'in en son sürümlerini inceleyen mühendisler, tarayıcının içerisinde bulunan adres çubuğunda yeni sayfa kontrolleri menüsü için bir geçiş bulabilirler. Bu menü, aralarında tarayıcının yeni "Akıllı Arama" özelliğinin de bulunduğu eski ve yeni sayfa kontrol araçlarını bir araya getiriyor ve bunlara hızlı erişim sağlıyor.

Bu özellik Safari 18'in test sürümlerinde otomatik olarak etkinleştirilmiyor ve bunun yerine sayfa kontrolleri menüsünden manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor.

Apple'ın bu yılın sonlarına doğru Safari 18 ile birlikte metin özetleme özelliğini cihazlarına getirmeyi planlıyor, ancak bu özelliğin tam olarak nasıl uygulanacağı belirsizliğini koruyor.

WEB SİLGİSİ - SİTE İÇERİKLERİNİ KOLAYCA NASIL KALDIRILACAK?

Yeni Sayfa Kontrolleri menüsünde bulunan bir diğer özellik ise Apple'ın test etmekte olduğu Web Silgisi. AppleInsider'ın haberine göre, adından da anlaşılacağı üzere, kullanıcıların bir web sayfasının belirli bölümlerini silmelerine izin vermek için tasarlandı.

Özelliğin, Safari'nin kullanıcıların seçilen web sayfalarındaki istenmeyen içerikleri kaldırmasına olanak tanıyan mevcut gizlilik özelliği üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Kullanıcılar reklam banner'larını, resimleri, metinleri ve hatta sayfaların tüm bölümlerini kolayca kaldırabilecekler.

TEK TUŞLA BÜTÜN AYARLAR

Safari 18, daha önce farklı menülerde ve ortak sayfalarda bulunan çeşitli seçeneklere hızlı ve kolay erişim sağlayacak. Örneğin, macOS 15 önizleme sürümünde işlev gören menüler, tarayıcının mevcut iPadOS sürümlerinde yaygın olan "Aa" menüsüne de taşınacak. Bu menüler arasında yakınlaştırma seçenekleri, gizlilik kontrolleri için web sayfası ayarları, içerik engelleme seçenekleri, uzantı kısayolları ve yeni yapay zeka ve kaldırma araçlarına erişim yer alacak.

YAPAY ZEKA İLE GÖRSEL ARAMA

Aynı zamanda Apple, 2025 yılında entegre edilmesi planlanan, kullanıcıların görseller arasında gezinmesine ve tüketici ürünleri hakkında bilgi edinmesine olanak tanıyacak daha güçlü bir görsel arama aracı üzerinde çalışıyor. Bu araç Siri'nin fotoğraflardan bitkileri, evcil hayvanları ve yer işaretlerini tanımlayabilen görsel aramasına benzer olacak.

Bu son geliştirmeler, Apple, Safari'yi giderek artan yapay zeka araçları ve üçüncü taraf reklam engelleyicileri ortamında rekabete karşı daha iyi bir konuma getirmeye çalışıyor.

Apple'ın iOS 18 ve macOS 15'in bir parçası olarak AI ile ilgili çeşitli geliştirmeler sunması bekleniyor; bunların her ikisi de şirketin 10 Haziran'daki yıllık WWDC'sinde duyurulacak.