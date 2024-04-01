iPhone tarihinin en büyük güncellemesi mi geliyor?

Apple'ın yakında yayınlanmasını beklediğimiz iOS 18 güncellemesi hakkında Apple'da çalışan yazılım mühendisleri iOS 18'in iPhone tarihindeki en büyük güncelleme olacağına inanıyor.

Apple geçtiğimiz günlerde WWDC 2024'ün 10 haziran - 14 haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu ve iOS 18 konferansın önemli duyurularından biri olacak. iOS 18'in Siri ve birçok uygulama için yeni yapay zeka tabanlı özelliklere sahip olması ve daha iyi bir mesajlaşma deneyimi için Mesajlar uygulamasına RCS desteği eklenmesi bekleniyor.



RCS desteği, diğer kullanıcıların telefon numaralarına mesaj göndermenize olanak tanır. Güncellemenin ayrıca daha fazla özelleştirilebilir bir Ana Ekran, kullanıcı arayüzü tasarım değişiklikleri, Apple Haritalar, Freeform gibi uygulamalarda yeni özellikler, ek erişilebilirlik özellikleri ve daha fazlasını getirmesi bekleniyor.

DAHA AKILLI SİRİ VE YENİ NESİL YAPAY ZEKA!

Apple son 1 senede yapay zeka atılımlarında geç kaldığının bilincinde ve iOS 18 güncellemesinin bu atılımı yapma konusunda önemli bir konumu var. Apple iOS18 ile birlikte iPhone cihazlarında yeni bir çağ açmak istiyor. Bununla birlikte birçok uygulamaya yapay zeka özellikleri kazandırmak için özellikle son 1 senedir yoğun bir çalışma içerisindeler. Siri, Spotlight, Kısayollar, Apple Müzik, Mesajlar, Sağlık, Sayılar, Pages, Keynote ve daha fazlası için yeni yapay zeka tabanlı özellikler getireceği söyleniyor.

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin yapay zeka üzerinde çalıştığını ve ayrıntıları "bu yılın ilerleyen günlerinde" paylaşmayı planladığını defalarca ima etti. Apple'ın pazarlama şefi Greg Joswiak'da bu hafta WWDC 2024 hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında yapay zeka konusuna değindi.

Yapay zeka teknolojisi, OpenAI'ın soruları ve diğer metin istemlerine cevap verebilen bir sohbet robotu olan ChatGPT'yi piyasaya sürmesiyle 2022'nin sonlarında popularitesini artırdı. Şirket ayrıca görüntülü ve video için yapay zeka tabanlı araçlar geliştirdi. Google ve Microsoft gibi diğer şirketler de yapay zeka alanında yatırım yaptı ve teknoloji hızla gelişiyor.

iOS 18'in Apple'ın kendi ChatGPT benzeri bir sohbet robotu içermesi beklenmiyor. Bunun aksine, Apple'ın potansiyel yapay zeka ortakları hakkında OpenAI, Google ve Çin'in Baidu gibi şirketlerle görüşmeler yaptığı bildirildi. Bu görüşmeler, iOS 18'e entegre edilecek diğer sohbet robotlarına yol açabilir ancak Apple'ın kesin planları şu an açıklanmadı.

Yapay zeka tabanlı bazı özellikleri tam performanslı ve hızlı bir şekilde kullanmamız için Neural Engine'e sahip olması beklenen iPhone 16 Pro modellerine özel olarak geliştiriliyor olabilir.

DAHA FAZLA ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ANA EKRAN

iOS 18'in yayınlanmasıyla birlikte kullanıcıların uygulama simgelerini Ana Ekranda bulunan uygulamaları herhangi bir yere yerleştirebilmelerine izin verileceği tahmin ediliyor. Bu kullanıcıların uygulama simgeleri arasında boş alanlar, sütunlar ve satırlar oluşturabilecekleri anlamına geliyor. Bu özellik uzun zamandır Android akıllı telefonlarda mevuttu ve Apple sonunda bu özelliği iPhone'a getiriyor.

WWDC 2024 etkinliğinde Ana ekran yeniliğine ek olarak ek özelleştirme seçenekleri getireceği konuşuluyor.

YENİ APPLE HARİTALAR ÖZELLİKLERİ

iOS 18 güncellemesi ile birlikte Apple Haritalar'a iki heyecan verici özellik eklenebilir:

Kişisel rota oluşturma: Bu özellik sayesinde kullanıcılar navigasyon sırasında yürümeyi sevdikleri rotaları ve manzara keyfini yaşamak için tercih ettikleri yolları seçebilecekler. Özellikle ABD'de yaşayan kullanıcılar için faydalı olacak bu özelliğin lansman sonrasında yalnızca ABD'de kullanılabilir olması tahmin ediliyor.

Topografik haritalar: Geçtiğimiz yıl watchOS 10 ile birlikte, Apple Watch'larda kullanıma sunuldu. Sızıntılara göre Apple bu özelliği iOS 18, macOS 15 ve visionOS 2 ile birlikte iPhone, Mac ve Vision Pro'ya getireceği tahmin ediliyor.

MESAJLAR UYGULAMASINDA RCS DESTEĞİ

Apple, Kasım ayında iPhone'lardaki mesajlar uygulamasında çapraz platform mesajlaşma standardı RCS'yi "2024'ün ilerleyen zamanlarında" destekleyeceğini duyurdu. Bu zaman dilimi göz önüne alındığında, büyük ihtimalle bu özellik iOS 18'de yer alacak.

RCS desteği, iPhone'lar ve Android cihazlar arasındaki varsayılan mesajlaşma deneyimini şu şekilde iyileştirecektir;

Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar

Sesli mesajlar

Yazma göstergeleri

Okundu bilgileri

iPhone'lar ve Android cihazlar arasında Wi-Fi üzerinden mesajlaşma

Daha optimize mesajlaşma grupları

Bu modern özellikler, Mesajlar uygulaması sayesinde mavi boncukların bütün cihazlarda kullanılabilecek. Bu özellik şu an sadece iPhone'dan iPhone'a yapılan görüşmelerde mevcut. Aynı zamanda gelecek bu güncelleme ile birlikte birçok özellik WhatsApp ve Telegram gibi üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarında da kullanılabilecek. MacRumors'un aktardığı bilgilere göre RCS özelliği telefon geliştiricilerinin beklediği özellikler arasında yer alıyor.

TASARIMSAL DEĞİŞİKLİKLER

Apple, iOS 18 ile birlikte iOS kullanıcı arayüzünün tasarımını "en erken bu yıl" güncellemeyi planlıyor. Apple, iOS 18'in "önemli yeni özelliklere ve tasarımlara" sahip olacağından bahsetmiş olsa da bu yeni tasarımsal değişikliğin iOS 18 ile gelip gelmeyeceği bilinmiyor.