Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın genel merkezi havadan görüntülendi.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple şirketinin genel merkezi 'Apple Park' havadan görüntülendi.

Son araştırmalara göre, Apple, 2 trilyon 887 milyar dolar değerindeki Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci teknoloji şirketi konumunda.

Ocak-2024 verilerine göre, şirketin piyasa değeri 2 trilyon 874 milyar dolar.