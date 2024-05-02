Son kurban Şerife nine oldu! Dehşet durdurulamadan yayılıyor

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Mayıs 2024 05:46 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 05:55 - Güncelleme:

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Başıboş sokak köpeklerinin sebep olduğu dehşet durdurulamaz bir şekilde yayılıyor. Neredeyse her gün bir başıboş köpek sürüsü saldırısı yaşanıyor. Son kurbanları ise Adana'da yaşayan 72 yaşındaki Şerife nine oldu. Talihsiz kadın soğan başı toplamak için tarlaya giderken önüne çıkan köpekler tarafından parçalanarak öldürüldü.