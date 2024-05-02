Son kurban Şerife nine oldu! Dehşet durdurulamadan yayılıyor
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Başıboş sokak köpeklerinin sebep olduğu dehşet durdurulamaz bir şekilde yayılıyor. Neredeyse her gün bir başıboş köpek sürüsü saldırısı yaşanıyor. Son kurbanları ise Adana'da yaşayan 72 yaşındaki Şerife nine oldu. Talihsiz kadın soğan başı toplamak için tarlaya giderken önüne çıkan köpekler tarafından parçalanarak öldürüldü.
Kimi zaman tüylü teröristlerden kaçmaya çalışanların geçirdiği kazalar ve yaralanmalar kimi zaman da tavuklara, koyun sürülerine hatta büyükbaş hayvanların telef olmasına yol açan saldırılar şeklinde gerçekleşen “başıboş dehşete” Adana’dan gelen bir yenisi eklendi.
İmamoğlu ilçesinde yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
Ayvalı köyünde sabah saatlerinde 72 yaşındaki Şerife Arısan, soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan’a saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı.
Tarla sahibi tarafından parçalanmış hâlde bulunan Şerife Arısan’ın cansız bedenine Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılıyor.
Köy sakinlerinden Ahmet Ateş, “Burada komşumuz soğan toplarken köpeklerin saldırısına uğramış. Kimsenin haberi olmamış. Sabah 7 gibi köylüler buluyor. 6 çocuğu vardı. Burada köpekler evlerde var ama bağlanmıyor. Bağlanması lazım ve sokaktaki köpekler toplansın” diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı