Yapay zeka savaşları başladı! Apple, Google'ın yapay zeka uzmanlarını işe almaya başladı! Mark Zuckerberg rakip çalışanlara mail atıyor!

Apple da yapay zeka yetenekleri konusunda OpenAI ve Google gibi rakiplerine ayak uydurabilmek için yapay zeka üzerinde çalışmaya başladı.

Financial Times'ın haberine göre çalışanların LinkedIn profillerinin araştırılmasından sonra, Apple 2018'den bu yana Google'da yapay zeka geliştirme deneyimi olan en az 36 çalışanı işe aldı. Şirket daha önce de Google'ın eski yapay zeka başkanı John Giannandrea'yı işe almıştı. Giannandrea, Apple'a şirketin en üst düzey yapay zeka yöneticisi olarak katılmıştı.

31 çalışandan dokuzu LinkedIn profillerinde son işverenleri olarak Google'ı listeledi. Diğer iki çalışanın ise Apple'a katılmak üzere Microsoft'tan ayrıldığı bildirildi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg de kişisel e-postalarla Google'ın yapay zeka araştırmacılarıyla iletişime geçmeye ve onları işe almaya çalışıyor.

Bu durum, büyük devler arasındaki daha geniş çaplı yapay zeka savaşının başladığı anlamına geliyor. Google daha önce OpenAI'nin eski geliştirici ilişkileri başkanı Logan Kilpatrick'i işe alarak yapay zeka konusunda ne kadar ciddi olduğunu belli etmişti.

Apple, Zürih'teki gizli bir Avrupa laboratuvarında yapay zeka uzmanlarından oluşan bir ekip kurduğu bildirildi. Bu uzmanlar Google ve diğer bazı büyük teknoloji şirketleriyle çalışma deneyimine sahip. Laboratuvar "Vision Lab" olarak adlandırılıyor ve gelişmiş multimodal büyük dil modeli geliştiriliyor. Apple'ın diğer yapay zeka geliştirme merkezleri Kaliforniya ve Seattle'da bulunuyor.

Bu yenilikler iOS 18'i yapay zeka özellikleriyle güçlendirmek için yapılıyor. Siri, Spotlight, Kısayollar, Apple Music, Mesajlar, Sağlık, Keynote, Numbers ve Pages gibi çeşitli uygulamalardaki üretken yapay zeka özellikleriyle zenginleştirmesi bekleniyor.

Apple bu özellikleri çalıştırmak için aygıt içi yaklaşımı benimsiyor ve aygıt içi büyük dil modelini geliştirmek için Fransız girişim Datakalab'ı da satın aldı.