iPhone 150 böyle mi olacak? Geleceğin cep telefonları şekillendi, birbirinden ilginç özellikleri dikkat çekti

31 Aralık 2023 17:15 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 17:23

Gelişmiş malzemeler telefonları daha dayanıklı, kullanışlı ve sürdürülebilir hale getirecek. Mobiles.co.uk'dan telefon araştırmacıları, yapay zeka teknolojisini kullanarak akıllı telefonların gelecekte gelişebileceği beş farklı yol öngördü.

Esnek malzemeden kendi kendini onaran sistemlere kadar telefonunuz bir gün çok farklı olabilir. Fikirlerden bazıları kulağa Star Trek aksesuarları gibi gelse de uzmanlar bu teknolojilerin çok yakında olabileceğini söylüyor.

Peki, bu fikirlerin telefonların geleceği olduğunu düşünüyor musunuz, yoksa çizim tahtasında ölmeye mahkumlar mı?

Midjourney, Dalle3 ve Adobe Firefly uzmanları yapay zeka araçlarının bir kombinasyonunu kullanarak telefonunuzun gelecekte nasıl görünebileceğine dair görseller oluşturdu.

Mobil uzmanı Amrit Chatha "Cep telefonu sektörünün geleceğine baktığımızda, cep telefonlarının daha sürdürülebilir hale gelme imkanlarını değerlendirmek heyecan verici. Güneş enerjisiyle çalışan şarj özelliklerinden daha sağlam ve uyarlanabilir dış tasarımlara kadar, akıllı telefonlar önümüzdeki birkaç yıl içinde çevresel ihtiyaçları karşılamak üzere büyük ölçüde değişebilir." dedi.

İşte gelecekte telefonlarda yer alması beklenen 5 özellik;

ESNEK MALZEMELERDEN YAPILAN TELEFONLAR

Halihazırda "yolda olan" fütüristik telefonlardan biri esnek malzemelerden yapılan cihazlar. Motorola Razr Plus gibi katlanır telefonlar, geniş dokunmatik ekranını açıp kapatmak için zaten esnek malzemelerle yapılıyor. Ancak esneklik şu anda ekranla sınırlı.

Yapay zekaya göre gecelekte telefonlar tamamen esnek olabilecek. Sürdürülebilirlik danışmanı Jennifer von Walderdorff, bu teknolojinin yakında yolda olabileceğini söyledi. Walderhorff, "Esnek malzemeler konusunda, esnek organik ışık yayan diyotların kullanıma sunulmasıyla birlikte, bu teknoloji yaygın olarak mevcuttur ve bazı üreticiler buna derinlemesine yatırım yapmaktadır." diyor.

Bu arada, sadece birkaç hafta önce Motorola, bileğinize sarılabilen katlanabilir telefon konseptini tanıttı. Dünyanın ilk giyilebilir akıllı telefonu olarak tanımlanan cihaz, 6,9 inçlik full HD+ ekrana sahip.

Walderhorff, esnek telefonların 'cihazı daha sağlam hale getirdiğini, yani daha uzun süre dayanması gerektiğini' söylüyor.

BATARYALAR GÜNEŞ ENERJİSİYLE DOLABİLİR

Gelecekte telefonlarımızı sadece farklı kullanmayacağız, aynı zamanda enerji alımları da farklılaşacak. Uzmanlar, ilerleyen yıllarda telefonunuzu şarja takmanın, bugün kablolu telefonların göründüğü gibi eski moda kabul edilebileceğini söylüyor.

Walderdorff bu konuda, "Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi neredeyse sınırsızdır ve cebinize sığabilecek unsurlara ilişkin zaten pek çok yenilik görüyoruz." şeklinde konuştu.

Dağcılık gibi sporlarla ilgilenenler, günlerce cihazlarına enerji verebilen taşınabilir güneş enerjisi sistemleri kullanmakta. Ancak telefonlarımıza güneş panelleri yerleştirmenin hâlâ çok uzağındayız.

Japon telefon üreticisi Kyocera, 2016 yılında güneş ışığında şarj olan bir telefon geliştirdiğini duyurmuştu. Cihaz, güneşte her üç dakikada bir dakikalık arama süresi kazandıran, ekrana fotovoltaik bir katman yerleştirerek çalışıyordu. Ancak insanlar genellikle telefonlarını cebinde tutmak istediğinden ilgi görmedi.

Pillerin ve güneş panellerinin iyileştirilmesiyle telefonlar güneşe kısa süreliğine maruz kalarak yeterince şarj olabilir.

TELEFONLAR KENDİ KENDİNİ TAMİR EDECEK

Telefonunuzun kırılması sadece sizin cebinize değil aynı zamanda çevre için de olumsuz bir durumdur. Uzmanlar, yedek parça ve hatta yedek telefon için para harcamak yerine, gelecekte telefonların kendi kendine tamir edebileceğini söylüyor.

Walderdorff, "Yeni cihazların ve yedek parçaların üretiminde çok fazla enerji ve fosil yakıt kullanılıyor, bu nedenle kendi kendini tamir eden telefonlar, akıllı telefon sürdürülebilirliğinde ileriye doğru büyük bir adım olacaktır" dedi.

Mobil uzmanı ayrıca şunu da belirtiyor: "kendi kendini onarma teknolojisinin yanı sıra ekran çatlağı tespitinin de seri üretim için hala Ar-Ge aşamasında olduğunu söylemek yanlış olmaz."

Bu bilim kurgu teknolojisi düşündüğünüz kadar uzakta olmayabilir. Bu yıl Stanford Üniversitesinden bilim insanları, ısı ve mıknatıs kullanarak yeniden birleşebilen sentetik bir deri geliştirdi. Deri, yırtılmadan insan derisi gibi esneyen silikon ve polipropilen glikol malzemelerden yapılırken, manyetik özellikleri cildin kendi kendine hizalanmasını sağlar.

O çalışmada yer alan Chris Cooper, "Bu, iyileşme süreci sırasında tamamı yeniden bir araya gelen birden fazla katmana sahip olan insan derisini taklit etmeye yönelik kritik bir adımdır." dedi.

İşte benzer bir teknik kullanan bilim insanları, zamanla kendi kendini onarabilen telefon malzemeleri üretebilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ

Kendi kendini onaran telefonları beklemek çok uzak bir ihtimal gibiyken, bir sonraki en iyi çözüm, sahip olduğumuz telefonları geliştirmek diyebiliriz. Uzmanlar, telefonlarımızın daha sürdürülebilir kaynaklarla geliştirileceğini düşünüyor.

Akıllı telefonların üretiminde kobalt gibi nadir bulunan mineraller kullanıldığından dünya kaynakları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Dünyadaki kobaltın yüzde 70'inden fazlası, çocuk işçiliğinin ve korkunç koşulların yaygın olduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çıkarılıyor.

Walderdorff, "Çevresel performansı iyileştirilmiş yeni malzemelerin geliştirilmesi, endüstrinin yenilenemeyen kaynaklara olan mevcut bağımlılığını azaltabilir." şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ancak elektroniklerin sürdürülebilir gelişiminin, yüksek performanslı malzemelere duyulan ihtiyaç nedeniyle zorlaştığını da sözlerine ekledi.

Henüz mantarlardan veya diğer doğal malzemelerden telefon yapmıyor olsak bile, cihazları daha sürdürülebilir hale getirmenin başka yolları var. 2019'da yapılan bir araştırma, Avrupa'da akıllı telefonların ömrünün yalnızca bir yıl uzatılmasının, yılda 2 milyon arabanın yollardan çekilmesi kadar karbon emisyonu tasarrufu sağlayacağını ortaya koydu. Bu başarmak için telefonların onarımının kolaylaştırılması önemli.

Apple ve diğer büyük üreticiler uzun süredir onarımları zorlaştırdıkları için eleştirilirken, bazı yenilikçi firmalar onarımı kolay tasarımlarla öne çıkıyor. Fairphone gibi modüler tasarımlı telefonlar, hasar gördüğünde parçaların kolayca değiştirilmesine imkanı tanıyarak israfı azaltıp, cihazın ömrünü uzatıyor.

TELEFONLARI TUTMAK KOLAYLAŞIRSA DÜŞÜRMEK ZORLAŞABİLİR

Modern telefonların en sinir bozucu sorunlarından birini çözebilecek bir yenilik listede. Uzmanlara göre, telefonları daha dayanıklı, kendi kendini onarabilen veya daha kolay tamir edilebilir hale getirmek yerine, düşmemesini sağlamak daha kolay.

Telefonların bir gün daha iyi kavrama ve dayanıklılık için "yılan derisi tarzı bir ekrana" sahip olabileceğini öngörüyor. Telefonların kayganlığının azalması düşme ihtimalini de azaltır.