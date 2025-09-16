Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
iPhone'lara iOS 26 güncellemesi geldi, şarj sorunu ortaya çıktı! Apple'dan açıklama var

iPhone'lara iOS 26 güncellemesi geldi, şarj sorunu ortaya çıktı! Apple'dan açıklama var

iPhone&#039;lara iOS 26 güncellemesi geldi, şarj sorunu ortaya çıktı! Apple&#039;dan açıklama var
Apple, iOS 26 güncellemesinin ardından bazı iPhone’larda pilin daha hızlı tükenmesi ve cihazların ısınmasının normal olduğunu duyurdu. Şirket, bu durumun güncelleme sonrası arka planda yapılan işlemlerden kaynaklandığını ve birkaç gün içinde düzeleceğini belirtti. Apple ayrıca, pil sorunlarının geçici olduğunu vurgulayarak güvenlik yamaları nedeniyle güncellemelerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Apple’ın iOS 26 sürümünü tüm kullanıcılara açmasının ardından bazı iPhone sahipleri bataryalarının hızlı tükendiğinden şikâyet etmeye başladı. Şirket ise bu durumun normal olduğunu ve kısa süre içinde düzeleceğini açıkladı.

ARKA PLANDA DEVAM EDEN İŞLEMLER

Apple’ın yayımladığı bilgilendirmeye göre, büyük çaplı güncellemelerden sonra cihazlar arka planda dosyaları düzenlemeye, uygulamaları optimize etmeye ve yeni içerikleri indirmeye devam ediyor. Bu süreçte pil ömründe azalma ve cihazın ısınması gibi etkilerin görülmesi olağan kabul ediliyor.

iPhone'lara iOS 26 güncellemesi geldi, şarj sorunu ortaya çıktı! Apple'dan açıklama var - 1. Resim

PERFORMANS KAYBI KALICI DEĞİL

Şirket, iOS 26 ile birlikte bazı özelliklerin daha fazla enerji tüketebileceğini kabul etse de, bu etkilerin geçici olduğunu vurguladı. Apple’a göre kullanıcıların birkaç gün beklemesi yeterli; cihaz kullanım alışkanlıklarını öğrenip optimizasyonu tamamladığında pil performansı normale dönecek.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ ÖNCELİKLİ

Apple, pil ömründeki kısa süreli değişimlerin güncelleme yapmaktan vazgeçirmek için yeterli bir sebep olmadığını belirtti. Asıl önemin güvenlikte olduğunun altı çizilerek, iOS sürümlerinin siber tehditlere karşı en güncel korumayı sunduğu hatırlatıldı. Daha önce yayımlanan iOS 18.6.2 sürümünde olduğu gibi, güvenlik açıklarının kapatılması kullanıcılar için kritik öneme sahip.

iPhone'lara iOS 26 güncellemesi geldi, şarj sorunu ortaya çıktı! Apple'dan açıklama var - 2. Resim

YENİ ÖZELLİKLER KULLANIMA SUNULDU

iOS 26 yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda tasarım ve işlevsellik açısından da yenilikler getiriyor. “Liquid Glass” adı verilen yeni tasarım dili, yapay zekâ destekli Apple Intelligence geliştirmeleri ve daha güçlü spam filtreleri güncellemenin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

APPLE'DAN KULLANICILARA TAVSİYE

Şirket, pil performansındaki dalgalanmalardan endişe eden kullanıcılara cihazlarını birkaç gün normal şekilde kullanmaya devam etmelerini öneriyor. Bu süre sonunda yazılımın gerekli optimizasyonu tamamlayacağı ve batarya performansının stabil hâle geleceği ifade ediliyor.

