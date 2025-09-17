Erdoğan'ın katılımıyla bugün temeli atılacak! Dokuz ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor
Dışişleri Bakanlığının hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 Temmuz Şehitler Bulvarı, Ümitköy Kavşağı’nda inşa edilecek yeni yerleşkenin temel atma töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı hâlen Ankara’da dokuz ayrı binada hizmet veriyor.
Yeni projede bakanlığın bütün binaları tek bir yerleşkede toplanacak ve Dışişleri Bakanlığı, temsil niteliğine uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yerleşkeye sahip olacak.
Öte yandan, yeni yerleşke, tasarruf tedbirleri dikkate alınarak, devlet bütçesine hiçbir yük getirmeksizin inşa edilecek.
Yerleşkenin finansmanı için hâlen Dışişleri Bakanlığına tahsisli olan ve atıl durumda bulunan taşınmazın gelirinden faydalanılacak.
Böylelikle kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılmış olacak. Yerleşkenin üç sene zarfında tamamlanması hedefleniyor.
