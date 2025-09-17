Erdoğan'ın katılımıyla bugün temeli atılacak! Dokuz ayrı bina tek yerleşkede birleşiyor

Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı hâlen Ankara’da dokuz ayrı binada hizmet veriyor.

Yeni projede bakanlığın bütün binaları tek bir yerleşkede toplanacak ve Dışişleri Bakanlığı, temsil niteliğine uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yerleşkeye sahip olacak.

Öte yandan, yeni yerleşke, tasarruf tedbirleri dikkate alınarak, devlet bütçesine hiçbir yük getirmeksizin inşa edilecek.

Yerleşkenin finansmanı için hâlen Dışişleri Bakanlığına tahsisli olan ve atıl durumda bulunan taşınmazın gelirinden faydalanılacak.

Böylelikle kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılmış olacak. Yerleşkenin üç sene zarfında tamamlanması hedefleniyor.