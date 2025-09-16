Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dışişleri'nden İsrail tepkisi: Gazze'de katliamlar artacak

Dışişleri'nden İsrail tepkisi: Gazze'de katliamlar artacak

İsrail, Gazze'yi işgal etme isteğiyle kara harekatını başlattı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. "İsrail’in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır." denilen açıklamada Gazze'de katliamların artacağına dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatması tüm dünyanın tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin tepki açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır.

İsrail’in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir.

Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail’in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur.

Gazze’de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir.

Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz."

