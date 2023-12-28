Apple'da bir dönemi sona erdirmişti... Vision Pro'nun satış tarihi ortaya çıktı!

28 Aralık 2023 13:58 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 13:59

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, Haziran ayında tanıttığı çığır açıcı bir gelişme olarak görülen karma gerçeklik gözlüğü 'Vision Pro'nun üretimini hızlandırdı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Çin'deki tesislerde hızlı bir şekilde devam eden gözlüğün hedeflenen üretiminin Ocak ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Karma gerçeklik gözlüğünün perakende satışının ise 2024 Şubat'ta başlaması planlanıyor.

Ürünün piyasaya kesin sürüm tarihi Apple tarafından henüz resmi olarak açıklanmazken, gözlüğün önce ABD’de daha sonra Avrupa’da 3 bin 499 dolara (yaklaşık 103 bin lira) piyasaya sunulması bekleniyor. Apple'ın 2024'te yaklaşık 500 bin ürünün sevkiyatını yapması öngörülüyor.

2024'ÜN ÖN PLANA ÇIKAN ÜRÜNÜ OLABİLİR

Günlük hayatın yerini almaya başlayan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimini bir araya getiren karma gerçeklik gözlüğüyle kullanıcılar, film izleyebilecek ve uygulamaları kullanabilecek. Geniş özelliklere sahip gözlük kullanıcılara gerçek hayattaki görüntülere yapay zeka ile oluşturulmuş sanal görüntüleri ekleyebileceği bir deneyim sunuyor.

Karma gerçeklik gözlüğü Apple için 2024 yılının "en önemli ürünü" olarak nitelendiriliyor.

APPLE VISION PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Teknoloji devi Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde, 2014'ten bu yana duyurduğu ilk yeni ana ürünü serisi "Vision Pro" başlığını tanıttı. Vision Pro'nun 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatlarla gelecek yılın başlarında "apple.com"da ve ABD'deki Apple Store konumlarında satışa sunulacağı bildirildi.

Apple'dan Vision Pro'ya ilişkin yapılan açıklamada ise ürünün şirketin ilk uzamsal bilgisayarı olduğu kaydedildi.

Vision Pro'nun, dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlarken aynı zamanda kullanıcıların başkalarıyla bağlantıda kalmasına imkan tanıdığı belirtilen açıklamada, ürün için "devrim niteliğinde" tanımlaması yapıldı.

Açıklamada, Vision Pro'nun kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunduğuna işaret edilerek, ürünün iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip olduğu bildirildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta da geçen hafta yeni sanal gerçeklik gözlüğü Quest3'ü tanıtmıştı. Ürünün fiyatı 499 dolar olarak açıklanmıştı.