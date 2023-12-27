Şaka değil gerçek! NASA astronotları Ay asansörünü test etti: Yüzeye böyle inecekler

27 Aralık 2023 16:15 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 16:54

SpaceX'in "Starship" adlı insanlı uzay görevleri için ürettiği iniş aracının bir parçası da asansör. Bu asansör, Artemis 3 ve 5 görevleri kapsamında Ay yüzeyine iniş yapacak astronotlar tarafından kullanılacak. Asansör aracılığıyla astronotlar, uzay aracının kapsülünden Ay'ın yüzeyine inecek.

Ayrıca, astronotlar Ay'ın güney kutbunu keşfederken 1 hafta boyunca asansörü "ev" olarak kullanacak. Bilim insanları, Dünyamızın uydusu Ay'ın güney kutbunda karanlık kraterlerde su buzu olduğunu düşünüyor. Araştırmacılar bu su buzunun gelecek görevlerde, içme suyu, oksijen ve roket yakıtı olarak kullanılabilmesi için çalışıyor.

ASTRONOTLAR ASANSÖRÜ TEST ETTİ

NASA astronotları Nicole Mann ve Doug Wheelock, SpaceX'in geliştirdiği asansörün bir prototipini test ederek gelecekteki Ay görevleri için güvenli olup olmadığını kontrol etti.

Asansörün iniş modülünün en üst kısmına yakın bir noktada "yaşam alanı" bulunuyor. Yaşam alanı, astronotlara ev görevi üstlenecek.

Asansör, Ay yüzeyine ekipmanların indirilmesi için de kullanılacak.

SpaceX'in Kaliforniya'daki Hawthorne kentinde bulunan merkezinde yapılan testte astronotlar, uzay giysilerini giyerek Ay yolculuğunu mümkün olduğunca simüle etmeye çalıştı. Bu arada, astronotların Axiom Space firmasının ürettiği Ay giysilerini giyeceği açıklanmıştı. Test sırasında astronotlar, asansör kapısının kilidi ve rampanın indirilmesini yöneten kontrolleri kullandı ve taşınacak kargo için alanı kontrol etmeyi ihmal etmedi.

ARTEMIS İLE NASA YENİDEN AY TOPRAĞINA AYAK BASACAK

Artemis 3 göreviyle ilk defa bir kadın ve bir siyahi astronot Ay yüzeyinde yürüyecek. NASA, Artemis programı kapsamındaki ilk insanlı Ay görevini 2025 yılında yapmayı planlıyor. Ay'a ayak basacak astronotlar ise henüz belirlenmedi.

Uzay ajansının son insanlı Ay görevi, 1972 yılında gerçekleşti. "Apollo 17", NASA Apollo programının insanların Ay'a ayak bastığı son göreviydi.

Artemis 2 görevinin ise Kasım 2024'te yapılması planlanıyor ve Reid Wiseman, Christina Hammock Koch, Victor Glover ve Kanada Uzay Ajansı'ndan (CSA) Jeremy Hansen, Orion uzay aracını test etmek için Ay'ın etrafında uçacak. Ancak Artemis 2 astronotları Ay'a iniş yapmayacak.