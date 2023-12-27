NASA aracı Perseverance, Mars'ta suların fışkırarak aktığını tespit etti

27 Aralık 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 14:47

Antik Mars'ta çok ciddi su baskınlarının yaşandığı bir kere daha kanıtlandı. NASA bunun kanıtı niteliğindeki bulguları kısa süre önce açıkladı. NASA, Perseverance'ın çektiği ve kurumuş bir nehir deltası olan Jezero Krateri'nin bir kısmını tamamen kaplayan büyük ağır kayaları gösteren bir görüntü yayınladı.

30 Temmuz 2020'de fırlatılan Perseverance, 18 Şubat 2021 günü Mars'a iniş yaptı. Araba boyutundaki yüzey aracı o günden bu yana Jezero Krateri'nde araştırma yapıyor. Bilim insanları, Jezero Krateri'nin eski tarihlerde sulak bir deltaya ev sahipliği yaptığını düşünüyor.

NASA yaptığı açıklamada, "Burada görülen yuvarlak kayaların (üstteki fotoğraf), Perseverance'ın araştırdığı Jezero Krateri'ne milyarlarca yıl önce güçlü sel suları tarafından sürüklendiğine inanılıyor. "Bu, bilim insanlarının antik geçmişte Jezero'yu işgal eden göl ve nehir sisteminin gelişiminde tanımladığı üç ana dönemden birinde meydana geldi." ifadesini kullandı.

MARS'TA SU KANITI BULUNDU MU?

Bilim insanları, yaklaşık 3,5 milyar yıl önce, bol miktarda suyun kraterin duvarlarını aşmadan önce Isidis Planitia adı verilen düz bir Mars ovasından aktığını tahmin ediyor. Su, zaman zaman yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz tüm bu kayaları taşıyacak kadar derin ve kuvvetli akıyordu.

Perseverance gezgininin öncüsü Curiosity, Gale kraterinde suyun izini sürüyor. Curiosity, Jezero Krateri'nden yaklaşık 3 bin 700 kilometre uzaklıktaki bölgesinde, suyla ilgili önemli olaylara dair bazı kanıtlar tespit etti. Uzun zaman önce, Mars'taki Sharp Dağı'ndan gelen devasa moloz akıntısı, dağdan aşağıya çamur ve araba büyüklüğünde kayaların fırlatılmasına yol açtı ve geride belirgin bir sırt bıraktı.

Perseverance'ın görevlerinden biri, Mars'taki geçmiş yaşama ilişkin potansiyel işaretleri aramak ancak henüz bunların varlığına ilişkin kanıt bulamadı. Bununla birlikte, eğer Kızıl Gezegen'de mikroplar evrimleştiyse, gezgin araç şu anda kesinlikle ideal bir noktada iz sürüyor.

Jezero bir zamanlar akarsulara, nehirlere ve 35 kilometre genişliğe yayılan bir göle ev sahipliği yapıyordu. Dünya'dakine benzer şekilde bu bölgenin ıslak topraklarında da "yaşam" yani mikroorganizmalar gelişmiş olabilir.

Araba boyutundaki robot aynı zamanda Mars yüzeyinden bozulmamış örnekler de topluyor. NASA, bu kayaları, toprakları ve içerdikleri her şeyi yakından incelemeye çalışıyor.