ABD'den Artemis açıklaması! NASA Ay'a hangi ülkeden astronot gönderecek?

21 Aralık 2023 10:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:13

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD öncülüğünde Ay'da kalıcı üs kurmayı kapsayan Artemis projesi çerçevesinde ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotlarına Amerikalı olmayan birinin katılacağını söyledi. Ulusal Uzay Konseyi toplantısında konuşan Harris, Ay'a gönderilecek NASA astronot ekibine başka ülkeden bir astronotun da dahil olacağı bilgisini paylaştı.

Harris, söz konusu astronotun hangi ülkeden olacağını belirtmezken, 10 yıl içinde Artemis programı kapsamında ay yüzeyine uluslararası bir astronotu indirmeyi planladıklarını kaydetti.

Artemis Misyonu bağlamında Aralık 2025'te Ay’a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronot gönderilmesi planlanıyor.

ABD, aynı program çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

KAYIP DOMATES UZAY ÜSSÜNÜ KARIŞTIRDI

Mart ayında bir deneyin parçası olarak NASA astronotu Frank Rubio tarafından yetiştirilen minik bir domates kaybolmuştu. Kayıp domatesin kalıntıları sekiz aydan uzun bir süre sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ortaya çıktı.

NASA astronotu Jasmin Moghbeli, geçtiğimiz günlerde UUİ'nin kuruluşunun 25. yıldönümünü nedeniyle yayınlanan bir canlı etkinlikte, "Frank Rubio uzun süredir domates yemekle suçlanıyordu. Ama onu temize çıkarabiliriz. Domatesi bulduk." dedi.

Moghbeli domatesin nerede bulunduğunu veya ne durumda olduğunu ise açıklamadı.