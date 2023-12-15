Elmastan daha sert madde bulundu! İşte laboratuvarda üretilen yeni malzeme

15 Aralık 2023 14:25 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:29

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Independent News

Dünyadaki en sert madde elmastır ancak araştırmacılar uzun yıllardır elmasa rakip olacak daha sert bir madde geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Edinburgh Üniversitesinden bir grubun da bulunduğu araştırmacılar, neredeyse kırılmaz bir madde geliştirmek için çalışırken yeni bir gelişme umutları artırdı.

Bilim insanları, karbon ve nitrojen öncülleri aşırı ısı ve basınca maruz bırakıldığında, ortaya çıkan karbon nitrür adlı malzemelerin, kübik bor nitrürden (elmastan sonra en sert ikinci malzemedir) daha sert olabileceğini tespit etti.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLİR

Advanced Materials dergisinde yayımlanan çalışmada, yeni maddenin hangi alanlarda kullanılabileceği de belirtildi. Araştırmacılar bunun, otomobil ve uzay araçlarına koruyucu kaplama yapmak, yüksek dayanıklılığa sahip kesme aletleri, güneş panelleri ve fotodetektörler üretmek gibi endüstriyel amaçlarda kullanılabileceğini söylüyor.

Öte yandan, bilim insanları 1980'lerden bu yana karbon nitrürlerin ısıya karşı yüksek direnç gösterdiklerini teorik olarak aslında biliyordu. Ancak araştırmalardan ve laboratuvar çalışmalarından bir sonuç elde edilememişti.

Bu yeni çalışmada ise bilim insanları, çeşitli karbon nitrojen öncüllerini 70 ila 135 gigapaskal (atmosfer basıncımızın yaklaşık 1 milyon katı) basınçlara maruz bırakırken, 1500 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ısıttı. Daha sonra bu koşullar altında ortaya çıkan bileşiklerin atomik düzenini analiz eden ekip, üç karbon nitrür bileşiğinin süper sertlik için gerekli yapıtaşlarına sahip olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar, her üç bileşiğin de ortam basıncı ve sıcaklık koşullarına geri döndüklerinde elmas gibi sertliğini koruduğunu tespit etti. Bu üç maddenin az miktarda kütlede yoğunlaşan büyük miktarda enerjiyle yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu da ortaya çıktı.

Şimdi araştırmacılar, endüstriyel alanda kullanılma potansiyeliyle bu bileşiklerin elmaslara rakip olabileceğini düşünüyor.