Threads, Türkiye'de olmayan özellikleriyle aylar sonra Avrupa'da erişime açıldı

15 Aralık 2023 11:02 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 11:02

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Engadget

Meta'nın Threads platformu, Türkiye, ABD, İngiltere gibi dünyanın çoğu ülkesinde piyasaya sürüldükten beş ay sonra nihayet Avrupa'da da erişime açıldı. Geri sayımın ve Instagram teaser davetinin ardından uygulama artık resmi olarak web sitesinde (threads.net olarak) kullanıma sunuldu ancak iOS ve Android uygulamaları hala pek çok kişi için mevcut değil.

Avrupa'daki kullanıcılar, Instagram hesabını kullanarak oturum açabildiklerini ama Meta'nın ayrıca profil oluşturmadan da erişim sunduğunu söylüyor. Ancak bu durumda paylaşım yapılması ve diğer gönderilerle etkileşime girilmesi imkansız.

Threads hesabı oluşturan Avrupalılar, sırasıyla hangi adımlardan geçtiklerini anlattı. Instagram'ı kullanmayı kabul ederek başlayan kullanıcılar, profilini seçtiklerinde bunun herkese açık olmasının sorun olup olmadığının ve Instagram'da takip edilen kişileri takip etmek isteyip istemediğinin sorulduğunu söylüyor. Birkaç tıklama daha yaptıktan sonra Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki kullanıcılar sonunda Threads'e adım attı.

THREADS AVRUPA'YA 5 AY SONRA GELDİ

X'e rakip olarak hızlı bir çıkış yapan Threads neden ilk başta Avrupa'da kullanıma sunulmadı? Gecikmenin, AB'nin 2024'te yürürlüğe girecek olan Dijital Piyasalar Yasası'ndan (DMA) kaynaklandığı açıklanmıştı. Yedi "eşik bekçisi" teknoloji devinden biri olan Meta, özellikle uygulamalar arasında veri paylaşımına ilişkin kurallar konusunda DMA ile uyumlu olup olmadığı konusunda kararsız kalmıştı. AB politikalarına uygun olarak uygulama, kullanıcıların profil oluşturmaya gerek kalmadan platforma erişmesine de imkan tanıyor.

Threads, 5 Temmuz'da mobil cihazlarda temel özelliklerle kullanıma sunuldu ve kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak oturum açması gerekliydi. Platform, X'e rakip olarak gösterilse de sosyal medya ağlarındaki başlıca özelliklerden birçoğu yoktu.

Fotoğraf ve 5 dakikalık video paylaşmanın yanı sıra 500 karaktere kadar metin gönderilerini destekleyen Threads, Twitter'a (X) çok benziyordu. Ayrıca, kullanıcıların cevaplarını sınırlamasına ve diğer kullanıcıları engellemesine/rapor etmesine imkan tanırken, yeniden paylaşma ve alıntı özelliği de sunuyor.

Threads, web sürümünü de erişime açtı. Web'de hem "takip edilenler" hem de "sizin için" algoritmalarına sahip iki yeni ana sayfa akış seçeneği bulunuyor. Ayrıca takip listesi sıralaması, profil sayfanızdaki beğenilen gönderiler gibi çeşitli işlevler de eklendi.

Buna ek olarak Meta, Threads gönderilerinin Mastodon ve diğer fediverse uygulamalarda kullanılabilir hale getirilmesi özelliğini test etmeye başladı. Merkezi olmayan "ActivityPub" hizmetiyle uyumluluk ve diğer uygulamalara çapraz paylaşma seçeneği, Meta'nın Threads'i tanıttığında verdiği önemli bir sözdü.